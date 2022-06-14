Град. Кадр видео https://ok.ru/video/2846669738412

14 июня 2022, 02:49

Град повредил посевы сельчан в двух районах Нагорного Карабаха

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Крупный град выпал в Мартакертском и Аскеранском районах Нагорного Карабаха. Он повредил огороды, бахчи и сады жителей местных сел.

Град обрушился на населенные пункты Мартакертского и Аскеранского районов Нагорного Карабаха 13 июня. В Мартакертском районе град шел около часа, он повредил огороды, бахчи и сады сельчан.

В селе Чапар слой града достиг двух сантиметров, а в селах Вахуас, Атерк и Гетавин - одного сантиметра. В селах Дрмбон и Члдран порывами ветра повреждены линии электропередач, пишет newsarmenia.am.

Урон градом и ветром нанесен также в городе Аскеран и селах Хнацах, Нахидвежаник, Норагюх, Иванян, Лусадзор и Хнапат Аскеранского района. Ведутся работы по оценке нанесенного ущерба, сообщает news.am.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Мартакерте прогнозируется переменная облачность, слабый дождь. Температура воздуха составит +26 градусов. В ночь на 15 июня будет ясно, температура воздуха составит +18. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Подача газа в Нагорный Карабах прекращена после аварии", "Ограничения введены на горных автодорогах в Армении", "Треть жителей Степанакерта остается без водоснабжения".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

14 июня 2022, 10:59

14 июня 2022, 10:32

14 июня 2022, 10:20

14 июня 2022, 09:21

14 июня 2022, 08:30

  • Сельчане в Грузии пострадали от непогоды

    В селе Сагурамо под Тбилиси селевой поток, возникший из-за ливня, повредил водопровод, из-за чего прекратилась подача воды жителям. Также оказались подтоплены жилые дома, повреждены поля и заблокировано движение на местной трассе.

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