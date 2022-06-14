Град повредил посевы сельчан в двух районах Нагорного Карабаха

14 июня 2022, 02:49

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Крупный град выпал в Мартакертском и Аскеранском районах Нагорного Карабаха. Он повредил огороды, бахчи и сады жителей местных сел.

Град обрушился на населенные пункты Мартакертского и Аскеранского районов Нагорного Карабаха 13 июня. В Мартакертском районе град шел около часа, он повредил огороды, бахчи и сады сельчан.

В селе Чапар слой града достиг двух сантиметров, а в селах Вахуас, Атерк и Гетавин - одного сантиметра. В селах Дрмбон и Члдран порывами ветра повреждены линии электропередач, пишет newsarmenia.am.

Урон градом и ветром нанесен также в городе Аскеран и селах Хнацах, Нахидвежаник, Норагюх, Иванян, Лусадзор и Хнапат Аскеранского района. Ведутся работы по оценке нанесенного ущерба, сообщает news.am.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Мартакерте прогнозируется переменная облачность, слабый дождь. Температура воздуха составит +26 градусов. В ночь на 15 июня будет ясно, температура воздуха составит +18. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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