Жительница Сочи оштрафована по статье о дискредитации военных

13 июня 2022, 21:39

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Суд в Сочи оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Светлану Популовскую, признав ее виновной в дискредитации российских военных после публикации фото и видео разрушенных зданий в мессенджерах.

Как писал "Кавказский узел", жители Краснодарского края периодически проводят пацифистские акции и подвергаются наказаниям по статьям о дискредитации российских военных и распространении о них фейков. Так, 19 мая суд в Краснодаре оштрафовал на 30 тысяч рублей Николая Отраднова, который сорвал в лифте плакат с изображением символики спецоперации на Украине и сообщил об этом в соцсети. Решение суда было обжаловано, сообщил 12 июня его адвокат.

Жительница сочи Светлана Популовская оштрафована на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (статья 20.3.3 КоАП РФ), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

Полицейские составили на нее протокол из-за публикации в мессенджерах WhatsApp и Telegram видео и фото разрушенных зданий и раненых детей. Кроме того, по версии полиции, Популовская «негативно отзывалась о группе войск из Чеченской Республики», которые находятся на Украине, говорится в сообщении.

Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны. 29 мая он заявил, что ежедневно в Чечню прибывают "сотни, а то и тысячи" добровольцев, чтобы пройти обучение в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе для отправки на Украину. Группа добровольцев, приехавших в Чечню из разных регионов России, отправлена на Украину для участия в военной спецоперации, сообщил 6 июня Рамзан Кадыров. Бойцы экипированы за счет фонда имени Кадырова, уточнил он. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов озвучил в эфире ЧГТРК "Грозный" сообщил, что общее количество отправленных с территории республики на Украину бойцов - 8172 человека. В это число входят 1794 бойцов из других регионов и 1360 добровольцев из числа жителей Чечни.

На заседании Популовская не присутствовала, но в показаниях сообщила, что признает свою вину и раскаивается, информировал "Кавказ.Реалии"**.

Комментариями Популовской или ее представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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** издание включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

***21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.