Пользователи Instagram* осудили вручение мэру Грозного "Меча Победы" с портретом Сталина

13 июня 2022, 21:07

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Памятный "Меч Победы", на котором выгравирован портрет Сталина в числе других полководцев, вручен мэру Грозного в связи с тем, что столица Чечни имеет звание «Город воинской славы». Комментаторы удивились этой новости, напомнив о сталинской депортации вайнахов.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. По разным оценкам, в пути погибли 10 тысяч человек, а в первые годы после выселения - 100 тысяч. Основанием для депортации вайнахов руководство СССР назвало массовое сотрудничество с немецкими фашистами и вооруженные выступления против советской власти, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров получил памятный "Меч Победы" 10 июня в ходе торжественной церемонии в зале Славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Символические награды были изготовлен для вручения их городам, удостоенным Указом Президента почетного звания «Город воинской славы», в этом году их получили мэры 45 городов. На клинке из златоустовской стали выбита дарственная надпись для каждого награждаемого города. На другой стороне — цитата знаменитого полководца Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет», пишет «Грозный информ». «Для меня огромная честь получить такую высокую награду. Это по-настоящему знаковое событие для всех грозненцев!» – приводит агентство слова Хас-Магомеда Кадырова, сказанные после получения "Меча Победы".

На то, что на "Мече Победы" выгравирован портрет Сталина, обратили комментаторы новости на странице агентства в Instagram*.

«У меня зрение не очень, но не Сталин ли красуется на этом мече? Очень мило, молодцы», - пишет пользователь под ником bantiki_nosochki95. «Это сталин что ли?» - также спрашивает gwer_tj. «Да, он самый», - отвечает mr.wl_white.

На "Мечах Победы" выгравирован Орден Победы и портреты русских полководцев, говорится в сообщении на сайте администрации города Ростова-на-Дону, глава которого также получил символическую награду 10 июня. В сообщении указывается, что впервые мечи Победы изготовили в городе Златоусте в 1945 году. «Тогда Иосиф Сталин вручил наградное оружие главам государств антигитлеровской коалиции - Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю. В 2015 году в канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко вручила мечи Победы 9 городам-героям. В 2022 году традиция продолжилась», - сказано в сообщении.

«Сталин победил Гитлера. Он был руководитель о СССР от 1925 до 1952», - объясняет genawa_genawa_genawa. «Какая разница, кто он? Он виноват в массовом геноциде мирного населения ЧРИ. Он должен вечно гореть в аду, а мы принимаем подарки с его изображением - это норм?» - возмущается ya_nelegalka. Она же оставила комментарий и на чеченском языке. «Если вы принимаете подарки с изображением Сталина, то мне сложно предположить, чего от вас дальше ожидать», - написала ya_nelegalka (перевод сделан «Кавказским узлом»). Она также напомнила о заявлении Европейского парламента, назвавшего сталинскую депортацию геноцидом.

Европейский парламент признал "геноцидом" сталинскую депортацию чеченцев и ингушей в Центральную Азию и Сибирь в 1944 году. В принятой 26 февраля 2004 года декларации содержится призыв к странам ЕС добиться мира в Чечне.

Примечательно, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров проклял Иосифа Сталина за репрессии против чеченского народа. Кадыров 23 февраля 2018 года написал в своем Telegram-канале, что ни одна из войн, в ходе которых «могущественные державы … пытались сломить волю, навсегда покорить Чечню и чеченский народ, не идет ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина». «Будь он проклят вовеки веков», - добавил он.

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