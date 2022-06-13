Бывший мэр Ванадзора Мамикон Асланян оставлен под арестом

13 июня 2022, 19:51

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Суд принял решение оставить под стражей бывшего главу Ванадзора Мамикона Асланяна. Защита подаст апелляционную жалобу, заявил адвокат Асланяна.

Как писал "Кавказский узел", по итогам голосования 5 декабря 2021 года на выборах в Совет старейшин Ванадзора наибольшее число избирателей проголосовало за оппозиционный блок действующего мэра Мамикона Асланяна. Старейшины должны были 17 декабря избрать Асланяна на пост главы общины, но накануне выборов он был отстранен от должности, а затем арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Сторонники Асланяна считают его уголовное преследование политическим заказом, с этой оценкой согласились и политологи.

Суд общей юрисдикции Лорийской области принял решение оставить под стражей бывшего главу Ванадзора Мамикона Асланяна, сообщило сегодня со ссылкой на его адвоката Ерванда Варосяна издание News.am.

Адвокаты намерены подать апелляционную жалобу, заявил Ерванд Варосян. Защитники Асланяна утверждают, что оснований для его содержания под стражей нет. Адвокаты заявили в суде, что против Мамикона Асланяна нет показаний обвинительного характера, сообщило сегодня Galatv.am

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