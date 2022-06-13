Пользователи соцсети поспорили об идее создать "комитет по борьбе с похабщиной" на Северном Кавказе

13 июня 2022, 19:37

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В полпредство президента направлена инициатива создать "комитет по борьбе с похабщиной" для запрета выступлений нежелательных артистов на Северном Кавказе, сообщил руководитель движения "Наш дом - город Грозный". Некоторые пользователи "ВКонтакте" одобрили идею, другие сочли создание такой структуры избыточно жесткой мерой.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня руководитель движения "Наш дом - город Грозный" Сайпуддин Гучигов потребовал запретить Филиппу Киркорову выступать на Кавказе после номера, в котором певец танцует на кресте. "Мы протестуем против его приезда, и мы обратились к губернатору, обратились в Минкульт Ставропольского края", - сказал Гучигов, пояснив, что мусульмане решили поддержать православных.

Внимание к выступлению Киркорова привлек номер на песню "Мария Магдалена". 27 апреля, во время концерта в Кремлевском дворце в честь 55-летия певца, на сцене появился огромный светящийся крест с актрисой внутри, и Киркоров, исполняя песню, ходил по этой конструкции, следует из опубликованной в YouTube-канале Magico Cassiopea записи выступления. 7 июня стало известно, что отменены концерты Киркорова, которые должны были состояться в Ставрополе и Майкопе.

Об идее создать "комитет по борьбе с похабщиной", который должен не допускать концертов нежелательных артистов, Сайпуддин Гучигов сообщил 11 июня на своей странице во "ВКонтакте". "Двигая в данном направлении, будем потихоньку чистить нашу эстраду и экраны телевизоров от грязи и похабных рекламных роликов и фильмов. Даст Бог, у нас получится", - написал он.

Общественная организация уже обратилась с этой инициативой в полпредство президента, добавил Гучигов. "Как они дадут нам положительный ответ, я думаю, мы создадим комиссию по патриотическому воспитанию молодого поколения, и в рамках данной комиссии будет рабочая группа, вот тогда у нас будет четкая ясность картины, и уж тогда, я думаю, мы скажем, в каком направлении будем двигаться", - написал он.

Предполагается, что "комитет по борьбе с похабщиной" будет решать, каким артистам позволено выступать на Северном Кавказе. По словам Сайпуддина Гучигова, в список нежелательных артистов попадут, в частности, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Борис Моисеев, Сергей Шнуров, а также "телеканалы, которые пропагандируют однополую любовь", информирует сегодня "Кавказ. Реалии"*.

К 19.30 мск 13 июня публикация Гучигова набрала 584 просмотра и 60 отметок "нравится", а также несколько десятков комментариев. Некоторые пользователи сочли инициативу неуместной. "Главное, с патриотизмом не переусердствовать, как это часто происходит. Прививая именно любовь к Родине, к российской многонациональной культуре, традиционным ценностям, а не к какой-то партии или человеку", - написал, в частности, Максим Бурдин.

Более резко высказалась Елизавета Россинская. "Да вы подумали, к чему это приведёт? У себя в Грозном и запрещайте... Закройте интернет, отключите ТВ, и не будет вам похабщины, если так хотите. А 36-37-е года (сталинские репрессии 1930-х годов. – Прим. "Кавказского узла") нам не нужны", - написала она.

"Елизавета, нельзя пошлость показывать в обществе и на ТВ", - ответила на это Елена Лукашева. "Пошлость - это довольно абстрактное понятие уже. Нужно обсуждать, но не отменять же", - возразила Елизавета Россинская.

Сайпуддин Гучигов также отреагировал на критический комментарий. "Вы забываете, уважаемая или неуважаемая Елизавета ... насчет города Грозный: мы живем в России, и город Грозный - это Россия. Не призывайте сейчас людей к расколу, за это придется отвечать", - предупредил он. "Сайпуддин, так это вы призываете к расколу. Это вы призываете отменять концерты на Ставрополье (где я живу). Может, меня ещё заставите короткую юбку не носить или алкоголь не пить и подобное", - поинтересовалась в ответ Елизавета Россинская.

"Послушайте Вы ... я лично считаю, что человек, который раздевается на сцене и танцует на кресте, не имеет права называться искусством или артистом. Вам если не нравится что-то, езжайте за ними в Израиль или еще куда. Насчет юбки короткой, я думаю, если вы верующая, то вам никто не должен это говорить, Вы сами должны это понять. […] Пейте, курите, это ваше дело... но как только Вы будете навязывать алкоголь и сигареты и пропагандировать это, то думаю, с Вас спросят по закону Российской Федерации", - ответил на это Сайпуддин Гучигов.

Многие пользователи в свою очередь поддержали инициативу Гучигова. "Низкий поклон!!! Этот комитет - то, о чем уже долгое время думаю. Нам замылили глаза мнимой терпимостью, а в это время работали над нашими младшими. Готова работать в этом направлении и сделать максимум возможного для того, чтобы наше общество очистилось от скверны", - в частности, поделилась энтузиазмом Мадина Битарова.

"Давно пора взяться всей страной за […] подобные такие передачи на всех каналах и театрах. Блогеры крутят всякую дурь", - высказал мнение Владимир Пантюхин. "Сайпуддин, я полностью поддерживаю Вашу идею. Давно пора бороться с этим развратом. Что только щас не увидишь по телеку, на сцене, везде. Пора убрать эту похабщину с Кавказа. Молодежь испортится уже на ровном месте", - написала Тойита Ирисбиева.

Напомним, в июле 2019 года министр культуры Чечни объявил, что выступать в республике с концертами и выкладывать ролики с песнями в интернете могут только исполнители, одобренные специальной комиссией. Несколько жителей Чечни в эфире местного телевидения заявили тогда, что больше не будут заниматься самодеятельностью. Республиканские власти зачищают рынок от конкурентов официально одобренных исполнителей, предположил блогер Тумсо Абдурахманов.

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