Родители школьников попросили обосновать увольнение директора в Каспийске

13 июня 2022, 17:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Директор каспийской школы №15 Шамиль Алиев организовывал для детей интересные мероприятия и пользуется уважением у родителей, указали авторы видеообращения к главе Дагестана, попросив назвать причины решения уволить Алиева.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня родители школьников рассказали, что направили главе Дагестана Сергею Меликову обращение с просьбой не допустить увольнения директора Каспийской школы №15 Шамиля Алиева. Вопрос продления контракта с педагогом пока остается открытым, но контракт с ним, возможно, не будет продлен "за большие провалы в работе", сообщили "Кавказскому узлу" в мэрии Каспийска.

3 июня было опубликовано видео, в котором родители учеников школы призвали мэрию не увольнять Шамиля Алиева. Родители направили мэру Борису Гонцову 400 подписей против увольнения директора, а в мэрии пояснили, что истек срок трудового договора с Алиевым, и чтобы его продлить, педагогу необходимо вновь подать документы и пройти аттестацию, сообщила общественная организация "Каспийск – наш город".

Видеообращение родителей школьников размещено сегодня в Telegram-канале "Что там у дагестанцев?", на который подписаны 41,2 тысячи пользователей. На кадрах видны около двух десятков мужчин и женщин, собравшихся на городской улице. Их обращение озвучивает один из мужчин.

"Мы, родители [учеников] школы №15, записываем обращение к [главе Дагестана] Меликову Сергею Алимовичу. Просим вас вмешаться в дела нашей школы. Этот директор сделал для нашей школы больше, чем некоторые директора сделали для своих школ на протяжении 20 лет. За неполный год школа добилась очень огромных успехов. Мы не понимаем, за что снимают Шамиля Габибулаевича с должности директора 15-й школы", - говорит он.

Далее на видео показана серия фотографий школьных мероприятий с участием Шамиля Алиева, а за кадром достижения директора перечисляет другой мужчина.

"Мы все здесь собрались ради уважаемого нашего директора Алиева Шамиля Габибулаевича. На самом деле человек золотой, с большой буквы, он для детей делает всё… Ради того, чтобы дети увидели, как это все проходит - если проходит мероприятие, эвакуация в школе - он привлекает и МЧС, и скорую помощь, и пожарную технику, и это очень обширно всё показывает. Также на базе школы существует патриотический отряд "Ковчег", где с большим удовольствием дети занимаются, и скалодром есть на базе школы, участвуют в мероприятиях как городских, так и внутришкольных. И детям это нравится, дети идут в школу с улыбкой… И он привлекал и предпринимателей, и застройщиков с большими сертификатами для участников этого мероприятия. Где такое еще видано?" – говорит мужчина за кадром.

Кроме того, в школе была организована футбольная лига, рассказал родитель. "ГТО, опять же, на базе школы, где много было привлечено детей и родителей. Также была для учеников и для родителей построена дорога, чтобы с большим комфортом дети приходили и учились в школе №15. Мы за Алиева Шамиля Габибулаевича! Не снимайте его с должности!" – призвал один из авторов обращения.

Напомним, вопрос законности увольнения директора школы зависит в том числе от условий его трудового контракта, пояснил ранее "Кавказскому узлу" юрист Арсен Магомедов. "Если есть надлежащие основания согласно заключенному контракту, то уволить его могут. Но «за провалы в работе» - это общая формулировка, нужно указать, какие конкретные нарушения дисциплинарного характера он допустил", - сказал юрист.

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