13 июня 2022, 12:35

Генпрокуратура Армении отказалась освободить Чалабяна

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Защита Аветика Чалабяна, арестованного по делу о подкупе председателя студсовета вуза, получила отказ от генпрокуратуры Армении на просьбу освободить его под личное поручительство оппозиционных депутатов.

Как писал "Кавказский узел", защита Аветика Чалабяна 26 мая попросила освободить его под личное поручительство нескольких оппозиционных депутатов парламента Армении. За Аветика Чалабяна поручились пятеро депутатов НС Армении от блока "Айастан" (Ишхан Сагателян, Сейран Оганян, Элинар Варданян) и от блока "Честь имею" (Айк Мамиджанян и Тигран Абрамян).

Прокуратура нарушила сроки обсуждения поручительства, сообщила сегодня группа адвокатов Аветика Чалабяна. "После нашего публичного заявления об этом генпрокуратура отправила нам решение об отказе в поручительстве", - говорится в заявлении адвокатов, поступившем "Кавказскому узлу".

По мнению защиты Чалабяна, "решение прокуратуры противоречит законодательным нормам института поручительства, смысл которой сводится к применению альтернативой меры пресечения".

Напомним, 12 мая Следственный комитет Армении сообщил о задержании Чалабяна. Он подозревается в том, что пытался подкупить председателя студенческого совета Аграрного университета, чтобы тот привлек 2000 студентов к протестным акциям. Дело Чалабяна сфабриковано, власти хотят запугать других участников протестов, заявил правозащитник Аветик Ишханян. Ереванский суд общей юрисдикции 14 мая по ходатайству следователей принял решение арестовать Чалабяна на два месяца.

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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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