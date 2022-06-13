Полицейский осужден за вырубку лесных насаждений в Астраханской области

13 июня 2022, 11:50

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Бывший сотрудник полиции и его знакомый признаны виновными в незаконной вырубке лесных насаждений в Астраханской области и приговорены к лишению свободы условно.

Как писал "Кавказский узел", полицейский был заподозрен в крупной вырубке деревьев под Астраханью в феврале. По версии следствия, он и его знакомый спилили бензопилами около села Енотаевка более 50 тополей, после чего продали деревья местным жителям.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2021 года сотрудник патрульно-постовой службы и его знакомый, находясь неподалеку от села Енотаевка Енотаевского района Астраханской области бензопилами спилили более 50 тополей объемом свыше 100 кубических метров, после чего продали их. "Общий ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил более 680 тысяч рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по региону.

Енотаевский районный суд признал бывшего сотрудника полиции и местного жителя виновными в незаконной рубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК России). Им назначено наказание в виде 3 лет и 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно каждому, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

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