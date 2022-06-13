Поручение главы Следкома проверить больницы в Дагестане вызвало скепсис в соцсети

13 июня 2022, 10:46

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Многие фельдшерско-акушерские пункты в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века, сказано в репортаже федерального телеканала. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по озвученным в репортаже доводам, а пользователи "ВКонтакте" усомнились в наказании виновных из-за коррупции.

Жители Дагестана пожаловались на плохое качество медпомощи

За три года в Дагестане на строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в отдаленных районах потрачено 90 млн рублей, однако фельдшеры жалуются на отсутствие оборудования, им приходится лечить пациентов словно в условиях XIX века, сказано в видеорепортаже, опубликованном 10 июня на сайте телеканала РЕН ТВ.

Житель Дагестана Магомед заявил, что стал инвалидом, так как ему не смогли вовремя оказать медицинскую помощь. У него не работает кисть левой руки. Он случайно порезал косой запястье, когда работал в поле. "Когда его нашли, не смогли оказать ему медпомощь, потому что в нашем фельдшерском пункте нет ничего, чтобы ему помочь", – сказал на кадрах ролика житель села Махалатли Абдурахман Рамазанов.

Далее на кадрах показан фельдшерский пункт (ФАП). По словам автора репортажа, пункт обслуживает более 500 человек. Затем показаны кабинеты пункта, они пустые. Журналист отметил, что в распоряжении фельдшера есть только тонометр, холодильник для лекарств, весы, ростомер и фельдшерская сумка.

Фельдшер диагностирует заболевания методом пальпации. То есть работает так, как работали врачи сто лет назад. У него нет даже стойки для капельницы. На стене прикреплен самодельный держатель для флаконов, сказано в репортаже.

Фельдшерский пункт построили, просто чтобы отчитаться, считает депутат сельского поселения Магомедрамазан Абдулкеримов. "Зная, что сюда проверять никто не приедет, именно поэтому так строили. На этот ФАП, если выделили 3 миллиона", – сказал он на кадрах видео.

В медпункте аула Хебатли отапливается только один кабинет и то буржуйкой. Персонал стерилизует инструменты в кипятке, а затем спиртом – как в XIX веке. В пункте отсутствует больше половины нужного оснащения. Фельдшер заявил, что жаловался даже в Минздрав России, отмечается в репортаже. "Нет, не помогли абсолютно ничем. Ноль", – сказал заведующий фельдшерским пунктом в селе Хебатли Магомед Исаев.

В репортаже также сказано, что в 2019 году Дагестану выделили почти три с половиной миллиарда рублей на реализацию нацпроекта "Здравоохранение". На строительство ФАПав в отдаленных аулах республики было потрачено 90 миллионов. При этом один из таких пунктов был показан на кадрах видео. Автор репортажа указал, что в этом ФАПе нет даже компьютера, а фельдшер носит воду в ведрах из-за отсутствия водопровода.

Отсутствие должного оснащения, в том числе и компьютеров в ФАПах обсуждали в Совете Федерации. Подобные проблемы почти во всех регионах, отметил журналист. На кадрах видео также показан комментарий председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. "Это просто безобразие, это просто формальный подход к исполнению поручений президента. ФАПы должны полноценно работать! Не сделаете – будут серьезные разбирательства, почему так формально относитесь", – сказала она.

В видеорепортаже также указано, что в одном из фельдшерских пунктов в Дагестане медицинские отходы, в том числе и опасные, не вывозятся и не утилизируются. Персонал уже много лет складирует ампулы и флаконы в подсобном помещении. Что является грубейшим нарушением.

В Минздраве Дагестана заявили, что организована проверка. "По результатам проверки в зависимости от выявленных нарушений виновные будут привлечены к ответственности", – сообщила первый заместитель министра здравоохранения Дагестана Джавгарат Исаева. Она добавила, что сотрудники Минздрава планируют отправить ревизоров в абсолютно все ФАПы республики.

Пользователи соцсети раскритиковали чиновников за коррупцию

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Дагестану Анатолию Щурову провести проверку по озвученным в видеорепортаже доводам и представить доклад о ситуации, сообщил Следком вечером 12 июня на своем сайте.

Репортаж о проблеме с отсутствием оснащения в ФАПах в Дагестане был опубликован сегодня в соцсети "ВКонтакте" в группе "Голос Дагестана", на которую подписано более 128 тысяч пользователей. К 10.35 мск эта запись набрала 85 отметок с реакцией пользователей и 42 комментария. Большая часть их авторов отреагировала на поручение Бастрыкина провести проверку с иронией.

"После таких новостей наши чиновники вспоминают про проверки. А изначально неужели нельзя проследить, чтобы все сделали как надо?" – спросила Самира Амирова.

"Товарищ Бастрыкин, одним Анатолием [Щуровым] не обойтись, это вам не одна больница в городе, которая на показ будет неплохой. Вы по районам поездите, пожалуйста, и если можно, сами лично", – попросила Patima Kurbanova.

"Ревизора" читали? Всё так и будет, по районам тоже", – ответил ей Али Магомедов.

"Они все прекрасно знают, рука руку моет, как говорится", – считает Мухаммад Мухаммадов.

"Ни стыда, ни совести не осталось у нашего народа! Не всех имею в виду, но большинство. Везде взятки", – написал Артур Арцуев.

"Кто их должен сажать, от них же кормится", – заявил Хамзат Батырбеков.

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