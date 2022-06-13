Пять человек пострадали при ДТП с маршруткой в Краснодаре

13 июня 2022, 09:43

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Маршрутка с 12 пассажирами столкнулась с грузовиком в Краснодаре, пострадали пять человек.

Авария произошла сегодня около 07:00 мск на Ростовском шоссе.

Автобус с 12 пассажирами съехал с полосы и врезался в КамАЗ, стоящий на обочине. Пять человек пострадали, пишет со ссылкой на очевидцев "Кубань 24".

Автобус ехал в поселок Найндорф в Динском районе Краснодарского края. Среди пострадавших есть пожилые люди, несколько человек были отправлены в местные больницы, передает "Газета.ru".

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП с участием рейсового автобуса Темрюк - Приморский. В результате автоаварии 4 июня четыре человека погибли, 19 пострадали.

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