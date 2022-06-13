ДТП с участием автобуса в Краснодаре. Фото: телеграм-канал https://t.me/KKkorotko

13 июня 2022, 09:43

Пять человек пострадали при ДТП с маршруткой в Краснодаре

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Маршрутка с 12 пассажирами столкнулась с грузовиком в Краснодаре, пострадали пять человек.

Авария произошла сегодня около 07:00 мск на Ростовском шоссе.

Автобус с 12 пассажирами съехал с полосы и врезался в КамАЗ, стоящий на обочине. Пять человек пострадали, пишет со ссылкой на очевидцев "Кубань 24".

Автобус ехал в поселок Найндорф в Динском районе Краснодарского края. Среди пострадавших есть пожилые люди, несколько человек были отправлены в местные больницы, передает "Газета.ru".

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП с участием рейсового автобуса Темрюк - Приморский. В результате автоаварии 4 июня четыре человека погибли, 19 пострадали.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Полицейский арестован на Кубани по обвинению в наезде на пешехода", "Калмыкия и Адыгея стали антилидерами среди регионов России по смертности в ДТП", "Два человека пострадали при ДТП со скорой помощью в Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 июня 2022, 10:46

  • Поручение главы Следкома проверить больницы в Дагестане вызвало скепсис в соцсети

    Многие фельдшерско-акушерские пункты в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов, словно в условиях XIX века, сказано в репортаже федерального телеканала. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по озвученным в репортаже доводам, а пользователи "ВКонтакте" усомнились в наказании виновных из-за коррупции.

13 июня 2022, 10:19

13 июня 2022, 08:41

13 июня 2022, 07:39

  • 1 Сельчане в Аджарии пожаловались на проблему с питьевой водой

    Водопроводная вода в аджарском селе Очхамури непригодна для питья и приготовления пищи, из-за чего местные жители вынуждены ездить за водой к источнику, который находится за несколько километров, пожаловались сельчане. В администрации села проблему объяснили отсутствием финансирования ремонта водопровода.

13 июня 2022, 06:41

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи