Сельчане в Аджарии пожаловались на проблему с питьевой водой

13 июня 2022, 07:39

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Водопроводная вода в аджарском селе Очхамури непригодна для питья и приготовления пищи, из-за чего местные жители вынуждены ездить за водой к источнику, который находится за несколько километров, пожаловались сельчане. В администрации села проблему объяснили отсутствием финансирования ремонта водопровода.

По словам жителей села Очхамури, который расположен в Кобулетском муниципалитете Аджарии, в населенном пункте всего один источник воды, а та, что подается по водопроводу, непригодна для питья.

"70-летний местный житель Мзевинар Батмидзе рассказал, что вынужден носить воду за два километра. "Воду из водопровода нельзя пить, готовить на ней пищу и даже помыть посуду, так как она мутная, сильно грязная", – привела минувшей ночью на своем сайте слова Батмидзе газета "Батумилеби".

Жительница Очхамури Гульнара Габаидзе рассказала, что водопроводная вода подается с перебоями, и ее семья вынуждена набирать ее впрок. "У нас нет питьевой воды. У нас ее нет вообще – не могу сказать, что воду дают по расписанию, к тому же она непригодна для питья. Грязная. Нельзя стирать белье. Те, у кого есть машина, ездят на ней за питьевой водой за несколько километров", – рассказала Габаидзе.

В Очхамури проживает около 5,5 тысячи жителей, вода в местный водопровод, по их словам, подается из речки. Водяной насос часто выходит из строя, из-за чего перебои с подачей воды бывают неделями.

Жители Очхамури также не употребляют водопроводную воду для питья и приготовления пищи из-за того, что в ней слишком много хлора, рассказала местная жительница Мери Карчаидзе.

Руководитель организации, которая отвечает за водоснабжение села, Сулико Тхилаишвили отрицает, что водопроводная вода не пригодна для питья. "Питьевая вода. Проводятся дезинфекционные работы. Это контролируется властями", – заявил он.

Тхилаишвили добавил, чтосельчане не обращались в его организацию с жалобами на качество воды. А перебои с подачей воды он объяснил это тем, что сельчане расходуют чрезмерно много воды. "Из-за того, что нет счетчиков и нет налога, потребляется не менее одной тонны воды на семью в месяц", – сказал Тхилаишвили.

Сотрудник местной администрации пояснил журналистам, что на модернизацию системы подачи воды в Кобулетском муниципалитете выделены деньги. В частности, речь идет о госпрограмме, в рамках которой выделены 60 миллионов евро для ремонта водопровода в селах Аджарии. Однако он не уточнил, в какие сроки будет модернизирован водопровод в Очхамури, отметив, что не так давно был проведен тендер.

Газета "Батумилеби" также опубликовала на своем сайте видеорепортаж .На его кадрах показана пожилая женщина, которая набирает в бутыль воду из источника. Затем показаны емкости с водой около жилых домов, после этого показаны комнаты в доме одного из местных жителей и домах запас бутылей с водой.

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