Началась продажа билетов на авиарейсы между Махачкалой и Бишкеком

13 июня 2022, 05:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Авиакомпания Red Wings с 22 июня запускает прямое авиасообщение между Махачкалой и Бишкеком.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Вылет из аэропорта Махачкалы по средам в 23.35 мск. Прибывает в столицу Киргизии Бишкек самолет в 05.40 по местному времени (02.40 мск). Длительность полета - три часа пять минут. Из Бишкека самолет вылетает по четвергам в 06.40 по местному времени (03.40 мск), прилет в Махачкалу в 07.20 мск, время в полете три часа 40 минут, пишет ТАСС.

По данным сайта авиакомпании Red Wings, стоимость перелета составляет 12 020 рублей по тарифу "Лайт" и 13 850 рублей по тарифу "Стандарт".

Ранее "Кавказский узел" писал, что с 9 июня авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы между Махачкалой и Антальей.

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