Супруга Романа Таганова рассказала про его задержание

13 июня 2022, 00:50

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Супруге адыгейского активиста Романа Таганова Екатерине силовик показал видео его жесткого задержания. По мнению адвоката Феликса Вертигеля, видео могли показать для психологического давления. Такие жесткие задержания - не единичный случай, отметил глава краснодарского отделения "Комитета против пыток"* Сергей Романов.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта стало известно, что активист из Майкопа Роман Таганов был помещен под домашний арест по обвинению в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. 21 мая домашний арест был продлен. Ранее Таганов был арестован на 10 суток за неповиновение требованию силовиков и оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Активист рассказал, что силовики, пытавшиеся задержать его, были в гражданском и не представились, поэтому он пытался сопротивляться. По словам Таганова, он лишился возможности работать, и его семья с двумя маленькими детьми поставлена на грань выживания. 1 июня силовик, в нападении на которого был обвинен Таганов, не указал в суде, что его здоровью был причинен ущерб.

Супруга майкопского активиста Романа Таганова Екатерина, обвиняемого в применении насилия к правоохранителю, рассказала 12 июня корреспонденту "Кавказского узла", что ей продемонстрировали видеозапись задержания ее мужа в марте.

По словам Екатерины Тагановой, к ней приехал сотрудник правоохранительных органов, который и показал запись задержания мужа. "Мы с мужем два раза за вечер плакали вместе и всю ночь толком не спали. У него даже была паническая атака, после которой я его успокаивала. Знаете, когда человек лежит вроде спокойно, а со стороны кажется будто бежит от бешеной собаки, сердце дико колотится и успокоиться не может. Думала «скорую» вызывать", - рассказала она.

Она сообщила, что Роман проходил обследование в больнице, где у него снимали телесные повреждения.

Екатерина также рассказала, что ей больше всего запомнилось из ролика: "Рома лежит лицом в асфальт, правую руку один из напавших заломил за спину, а коленкой буквально вдавил шею мужа в асфальт так, что у него посинели губы. Второй <...> в это время, пытаясь ухватить за кадык, душил мужа рукой и что-то говорил на ухо <...>. Потом первый <...> начал поднимать правую руку мужа и заламывать её так, будто хочет сухую ветку дерева переломить".

По словам Екатерины, пока ее муж лежал на земле, сын находился рядом и пытался вырваться из рук еще одного человека. "Во время каждого удара [сын] буквально взвывал, как будто бьют его, а не папу <...> Мужу удалось увести под себя одна руку и поджать ноги, и больше они душить его не могли. В это время один <...> перевернул мужа на спину и навалился сверху. На спине у мужа был рюкзак и от этого одну из лямок буквально вырвало из рюкзака, а сам рюкзак порвало пополам, такая сила броска была. В это время из рук третьего нападавшего вырвался [сын] и начал бегать вокруг борющихся. Второй нападавший тоже начал ловить сына вместе с третьим. Столпившийся люди кричали <...> Рома просил надеть на него наручники, но надели их только Росгвардия и ППС, когда приехали», - рассказала Екатерина Таганова.

Глава краснодарского отделения "Комитета против пыток"* Сергей Романов отметил, что жесткое задержание Таганова - не единичный случай. "У нас есть несколько дел, когда заявителей жестко задерживали, иногда даже с применением холодного или огнестрельного оружия. Без рассмотрения вопроса о соразмерности и необходимости применения силы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Таганова Феликс Вертегель заявил корреспонденту "Кавказского узла", что видеоролик Екатерине Тагановой могли показать "для психологического давления". Он счел бесполезным подавать заявления о розыске видеозаписи. "Все сотрудники будут говорить, что ничего о ней не знают, поскольку такая видеозапись - это прямое доказательство преступления. Сотрудник, который признается, что она есть, сломает себе карьеру и жизнь", - считает он.