Подозреваемый в нападении на таксиста застрелен в больнице Владикавказа

12 июня 2022, 21:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В больнице Владикавказа застрелен участник конфликта с пожилым таксистом. По подозрению в убийстве мужчины задержаны двое местных жителей. Прокуратура начала проверку действий полицейских, в присутствии которых было совершено нападение в больнице.

По версии следствия, вечером 11 июня возле одного из домов по улице Маркуса во Владикавказе между пожилым водителем и пассажиром такси произошел конфликт, в ходе ссоры пассажир ранил таксиста ножом в живот. Потерпевший сразу был госпитализирован в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП). По этому инциденту полицией было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ. Подозреваемый в этот же был день задержан и из-за ранения руки, полученного в ходе конфликта, доставлен врачами скорой помощи и сотрудниками полиции в приемное отделение той же больницы.

Сегодня рано утром в больницу приехали сын потерпевшего и его друг, они прошли в смотровой кабинет, в котором находился подозреваемый, сообщило следствие. Один из пришедших нанес мужчине ножом не менее двух ранений в область грудной клетки и плеча, а его товарищ не менее четырех раз выстрелили ему из пистолета в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ убийство группой лиц. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление Следкома России по Северной Осетии.

Telegram-канал Baza опубликовал ролик, в который, как утверждается, попал инцидент в больнице. На кадрах видно, как к сидящему на кушетке человеку побегает мужчина, бьет его чем-то зажатым в руке и на пол брызгает кровь. Полицейские скручивают нападавшего и в момент борьбы из-за их спин появляется еще один мужчина и несколько раз стреляет в только что раненого человека. На кадрах видео также видно, что полицейский, который ближе всего находился к стрелявшему, сначала пытается прикрыть голову, а потом кидается на него и валит на кушетку. "Кавказский узел" не может проверить, когда и где была сделана видеозапись.

В отношении сотрудников полиции, допустивших нападение на потерпевшего, проводится проверка, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Северной Осетии. Также в ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию руководства медицинского учреждения, не обеспечившего пропускной режим на территории больницы, сказано в сообщении на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал о массовой драке 20 сентября 2014 года в больнице Минвод, в результате которой скончался местный житель. Инциденту предшествовала потасовка в городском кафе. Драку в кафе удалось остановить, а одного из пострадавших доставили в больницу, куда приехали участники столкновения в кафе. Пострадавший и его знакомые были жестоко избиты, также пострадала медсестра. После общественных сходов и несанкционированных акций жителей города, требующих расследования дела, своих постов лишились многие должностные лица в Минеральных Водах и регионе, в том числе главврач больницы и прибывшие на место инцидента полицейские. 26 мая 2016 года суд вынес обвинительный приговор 27 обвиняемым по этому делу.

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