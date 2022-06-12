Россияне в Тбилиси выступили против спецоперации на Украине

12 июня 2022, 18:53

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Граждане России, переехавшие в Грузию, провели в Тбилиси акцию протеста против военной операции на Украине. Еще две пацифистских акции организовали местные активисты.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии уже проходили акции в поддержку Украины. Так, 30 марта в Тбилиси прошла акция в память о погибших на Украине детях, ее участники принесли детскую обувь к зданию парламента. Аналогичная акция прошла в тот день и в Кутаиси. 29 марта профсоюзные активисты на акции перед зданием парламента Грузии выразили солидарность с жителями Украины и выступили за евроинтеграцию.

В конце февраля в Грузию хлынул поток приезжих из России, Белоруссии и с Украины. Как добраться в Грузию из этих стран, каковы правила въезда и пребывания там и куда можно обратиться за помощью, можно прочитать в справке «Кавказского узла» "Беженцы в Грузии: где получить помощь".

Несколько акций протеста против действий российских военных на Украине прошли сегодня в Тбилиси. В частности, на проспекте Руставели граждане России, переехавшие в Грузию после начала военной операции на Украине, вышли на акцию «День независимости от путинизма и кремлевской диктатуры», которую организовало объединение «Россияне в Сакартвело», сообщает "Новости-Грузия".

Еще одну акцию протеста провела организация Free Russia Foundation in Georgia. Также в Тбилиси прошел пацифистский перфоманс «Государство на крови».

После начала боевых действий на Украине в Грузию переехали из России десятки тысяч человек, некоторые из них активно участвуют в акциях протеста, информирует издание.

Акция протеста граждан России в Тбилиси стала частью международной акции, проведенной представителями российских диаспор, пишет сегодня грузинское издание SOVA. "Мы — россияне, живущие в Сакартвело — присоединяемся к этой акции", - приводит издание фрагмент анонса акции.

В России сегодня отмечается День России, приуроченный к дате принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 1990 года.

Напомним, в боевых действиях на Украине участвуют несколько сотен грузинских добровольцев. Они зачислены в различные батальоны, при этом в Грузии не ведется официальный набор добровольцев, сообщил 11 июня телеканал "Рустави 2".

По данным грузинских СМИ, впервые информация о гибели грузинских добровольцев на Украине появилась 18 марта, а к 11 июня погибли 15 грузин, пять из которых были гражданами Украины.

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