Новый трекинговый маршрут для туристов анонсирован в Дагестане

12 июня 2022, 17:49

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Маршрут для многодневных пеших походов в горы южного Дагестана разрабатывается на фоне интереса к этому виду туризма, сообщил глава Федерации спортивного туризма республики. Открыть маршрут планируется в августе.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая правительство Дагестана сообщило, что новый туристический объект "Нокъо", состоящий из трех рукотворных пещер, дополнит другие популярные у туристов места в районе Сулакского каньона. Премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов пообещал оказывать помощь инвесторам, вкладывающим деньги в туристическую отрасль, в том числе в части подведения дорог и создания инфраструктуры.

В 2021 году число туристов, посетивших Дагестан, впервые превысило миллион. При этом в 2017 году регион посетили 608 тысяч туристов, в 2018 году – около 700 тысяч, в 2019 году – 850 тысяч, а в 2020 году, на фоне пандемии, – 840 тысяч туристов. В апреле глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туристических объектов. На решение этих проблем власти готовы выделить 60 миллионов рублей, сообщил глава Минтуризма Дагестана.

Федерация спортивного туризма Дагестана разрабатывает новый трекинговый маршрут протяженностью 170-180 километров из Лакского района до окрестностей высокогорного села Куруш в Докузпаринском районе, сообщил президент федерации Шарип Мурилов.

"Сейчас туда вышла группа в составе более 10 человек, они пройдут по этому маршруту в течение двух недель, составят его описание, характеристики, определят места ночевок, источники воды и так далее. Думаем, что в августе [2022 года] он уже будет доступен для туристов", - сказал Мурилов.

Трекинг - это продолжительное, часто многодневное путешествие по горной местности на сложных маршрутах, предусматривающее ночевки в лагерях для туристов. Обычно это коллективные походы без тяжелых рюкзаков, но с хорошей экипировкой, так как туристам приходится долгое время находиться в пути и испытывать высокие физические нагрузки, информирует сайт российского турклуба «ПИК».

По словам Мурилова, трекинговый маршрут в этом направлении появится в Дагестане впервые, он пройдет через несколько районов республики, а перепад высот на маршруте составит около 1,5 километра.

Сейчас в республике действуют около 10 трекинговых спортивных маршрутов разной категории сложности, многие из них остались еще со времен СССР. При этом, по словам Шарипа Мурилова, в последние годы растет интерес туристов к прохождению этих маршрутов, пишет ТАСС.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", село Куруш Докузпаринского района расположено на юге Дагестана, примерно в 5 километрах от границы с Азербайджаном. Село с таким же названием есть и в Хасавюртовском районе. Расстояние по автодороге от Махачкалы до села Куруш Докузпаринского района составляет 257 километров.

Напомним, в мае 2021 года после претензий туристки к состоянию общественных туалетов в Дагестане махачкалинцы указали, что возросший интерес к турпоездкам в республику дает заработок местным жителям, но раскрыть в полной мере туристический потенциал региона не дают острые проблемы инфраструктуры.

У туристов востребованны практически все локации в Дагестане, особенно Дербент, Сулакский каньон, бархан Сары-кум и заброшенное село Гамсутль, рассказала тогда "Кавказскому узлу" руководитель махачкалинского турагентства. По данным Минтуризма Дагестана, наиболее популярными у туристов местами являются Сулакский каньон и Дербент, также к 2021 году вырос спрос на этнотуризм и посещение гостевых домов в горных районах республики.

При этом в июле 2021 года, после того, как две девушки-туристки упали с неисправных качелей в Сулакском каньоне и избежали серьезных травм только благодаря скальному выступу перед обрывом, пользователи сети поспорили о безопасности туристов в Дагестане. Часть из них указала, что природные достопримечательности в республике плохо подготовлены к приему посетителей. После инцидента чиновники сообщили, что качели были демонтированы. Техника безопасности для туристов в Дагестане практически отсутствует, констатировали писатель Владимир Севриновский и руководитель турфирмы Яна Мартиросова.

В конце марта 2022 года управление МЧС по Дагестану сообщило, что в горном Чародинском районе начало работу новое поисково-спасательное подразделение, которое будет заниматься в том числе оказанием помощи туристам.

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