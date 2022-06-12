Жильцы дома в Грозном попросили ускорить благоустройство двора

12 июня 2022, 13:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Асфальт во дворе жилого дома в центре Грозного остается разрушенным вопреки обещаниям рабочих благоустроить двор, пожаловалась местная жительница. Другие жильцы дома в комментариях под опубликованным видео подтвердили ее слова.

Видеообращение жительницы Грозного размещено поздно вечером 11 июня в Instagram*-паблике "ЧП / Чечня", на который подписаны 89,6 тысячи пользователей. Видео предоставлено подписчиком, отмечается в публикации.

"Мы обращались уже к вам за помощью, да, к нам приехали следующим утром, немного подлатали, обещали доделать двор, а именно разрушенный асфальт, но так никого и нет! Надеемся очень, что на нас обратят внимание управляющие! Пр. Эсамбаева, 2/1, Грозный", - приводится пояснение подписчика в аннотации к видео.

На само видео наложен заголовок "Жители Барского дома в Грозном вновь обратились за помощью". В ролике женщина, снимающая видео, показывает уложенную брусчатку тротуара вдоль жилого дома и участки с разрушенным асфальтом во дворе. Барский дом – историческое здание в Грозном, уточняет женщина в начале видео.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Барский дом расположен по адресу пр. Махмуда Эсамбаева, 2/1 в центре Грозного. Трехэтажное здание построено в 1928 году, в нем 50 жилых помещений.

"Приехали, поправили чуть-чуть кусочки брусчатки, пообещали, что положат вот здесь асфальт, но все стоит, как и стояло", - говорит за кадром женщина на русском языке, уточняя, что участки разрушенного и провалившегося асфальта есть "по всему двору".

По ее словам, после прошлого обращения жильцам поступили советы самостоятельно положить асфальт. "Многие будут умничать, говорить, что надо класть самим асфальт, но асфальт класть мы не учились", - говорит женщина.

Автор видео идет вдоль дома и показывает в кадре участки разрушенного асфальта. "По всему периметру исторического дома города Грозного происходит вот такое безобразие", - комментирует она. По ее словам, рабочие, не закончив работы, "всё побросали". "И вот так всё стоит уже несколько месяцев. Мы еще раз просим, убедительно просим: те, кто занимается нашим домом, чтобы привели этот двор [в порядок]", - говорит женщина за кадром.

К 13.56 мск под публикацией размещено 15 комментариев. Авторы некоторых из них подтвердили, что проблема актуальна. "Да, и мы там проживаем, полностью согласны с соседями, пожалуйста, приведите наш двор и дом в порядок", - написал, в частности, love_komisionka.

"Я тоже живу в этом доме и также прошу рассмотреть и помочь нам в благоустройстве нашего двора! Дом же исторический и требует внимания!" – призвал brilliant.chernyi. "Мы тоже живем в Барском, также поддерживаем своих соседей, дом и двор требуют внимания управляющих", - подтвердил mad.ol1.

Пользователь busik261 предложил жильцам нанять рабочих. "Самим не надо это делать, наймите мастеров, закажите асфальт, за вас все сделают", - написал он. "Вообще-то, если вы не в курсе, жители платят налоги, в том числе и на капитальный ремонт жилья. И на дороги, и на благоустройство платят. И всё равно вы предлагаете самим им сделать то, что должны власти города сделать?" – ответил на это avtozapczasti.

"Для этого есть управляющие компании или другие организации, которые должны этим заниматься, а не жильцы дома. Так что самим делать не надо", - согласился brelok_gosnomer_95. "Надо написать в мэрию", - высказал мнение controi95.

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