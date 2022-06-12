Штаб Нармании объявил о его победе на перевыборах в Сухуме

12 июня 2022, 09:43

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Кандидат Наур Нармания одержал победу на повторных выборах в парламент по Сухумскому избирательному округу №8, сообщил предвыборный штаб кандидата.

Как писал "Кавказский узел", во второй тур повторных выборов в парламент в Сухумском округе №8 вышли два кандидата - Леон Губаз и Наур Нармания. Голосование было назначено на 11 июня, сообщили в ЦИК Абхазии. Из-за отсутствия оппозиционных кандидатов выборы в Сухуме не отмечены политической борьбой и на расклад сил в парламенте не повлияли, указали журналист Изида Чаниа и политолог Нателла Акаба.

Первый тур выборов прошел 12 марта, были избраны 17 из 35 депутатов Народного собрания Абхазии. Уже понятно, что новый парламент будет провластным, констатировали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В Сухумском восьмом избирательном округе завершился подсчет голосов на всех четырех участках округа, сообщил поздно вечером 11 июня со ссылкой на избирательный штаб Нармании ТАСС.

"Победу одержал Наур Геннадьевич Нармания", - сказал сотрудник штаба.

Нармания стал последним, 35-м избранным депутатом в парламенте, отмечается в сообщении.

31-летний Наур Нармания является главным специалистом управления образования администрации Сухума, он также трудится в одной из городских школ.

"Кавказский узел" писал, что перевыборы после первого тура состоялись в округе №18 в Гудауте 14 мая, депутатом парламента на них был избран бывший премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая. 26 марта прошел второй тур голосования на парламентских выборах в 17 избирательных округах Абхазии, депутаты были избраны в 16 из них. В Сухумском (Маякском) округе №8 кандидаты набрали равное число голосов (по 989), и там было решено провести повторные выборы. В истории выборов в Абхазии это первый случай, когда кандидаты набирают одинаковое число голосов, указал председатель ЦИК Дмитрий Маршан.

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Материалы о ходе выборов в парламент Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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