Восемь университетов Юга России попали в рейтинг 100 лучших вузов страны

12 июня 2022, 03:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В рейтинг лучших вузов России попали три университета из Ростовской области, по два из Волгоградской области и Ставропольского края и один из Кабардино-Балкарии.

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало 10 июня рейтинг 100 лучших вузов России в 2022 году.

Высшие учебные заведения в рейтинге оценивались по способности выпускникам высокое качество знаний, навыков и умений, в частности, условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности.

В число лучших высших учебных заведений попали восемь вузов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов - пять из ЮФО, три из СКФО. На 28 строчке рейтинга - Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону). В прошлом году вуз также находился на 29 месте.

62 место занял Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И.Платова (Ростов-на-Дону). В 2021 году он был на 63 месте. Еще один ростовский вуз - Донской государственный технический университет (ДГТУ) - на 78 месте. В 2021 году вуз был на 73 месте.

61 место занял Ставропольский государственный аграрный университет (был на 59 месте). На 72 месте Северо-Кавказский федеральный университет (был на 74 месте).

В рейтинг попали два волгоградских вуза - Волгоградский государственный университет (83 место; был на 76 месте) и Волгоградский государственный технический университет (92 место; был на 93 месте).

95 место занял Кабардино-Балкарский госуниверситет имени Х.М.Бербекова (был в 2021 году на 90 месте).

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