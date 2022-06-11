Мотодельтапланерист погиб в горах Адыгеи

11 июня 2022, 22:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи проводят проверку после гибели мотодельтапланериста из Ростовской области при крушении в горах в Адыгее летательного аппарата.

По данным следователей, сегодня около 14.20 мск, выполняя полет на мотодельтаплане, мужчина 1962 года рождения не справился с управлением и допустил столкновение летательного аппарата в районе Даховского сельского поселения Майкопского района Адыгеи, сообщило на своем сайте Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Пилот из Ростовской области погиб при крушении мотодельтаплана в Майкопском районе Адыгеи, информировал со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Адыгее "Интерфакс".

Падение мотодельтаплана произошло на территории Майкопского района около автодороги станица Даховская - плато Лагонаки, во время падения в аппарате мужчина был один, уточнило агентство.

"Кавказский узел" также писал, что 17 апреля в Мостовском районе Краснодарского края в результате падения вертолета Ми-2, который выполнял агрохимические работы, погиб пилот. Полет санкционирован не был, дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили следователи.

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