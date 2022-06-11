Потерпевший крушение в Адыгее мотодельтаплан. Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России https://t.me/zmsutskr/550

11 июня 2022, 22:00

Мотодельтапланерист погиб в горах Адыгеи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи проводят проверку после гибели мотодельтапланериста из Ростовской области при крушении в горах в Адыгее летательного аппарата.

По данным следователей, сегодня около 14.20 мск, выполняя полет на мотодельтаплане, мужчина 1962 года рождения не справился с управлением и допустил столкновение летательного аппарата в районе Даховского сельского поселения Майкопского района Адыгеи, сообщило на своем сайте Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Пилот из Ростовской области погиб при крушении мотодельтаплана в Майкопском районе Адыгеи, информировал со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Адыгее "Интерфакс".

Падение мотодельтаплана произошло на территории Майкопского района около автодороги станица  Даховская - плато Лагонаки, во время падения в аппарате мужчина был один, уточнило агентство.

"Кавказский узел" также писал, что 17 апреля в Мостовском районе Краснодарского края в результате падения вертолета Ми-2, который выполнял агрохимические работы, погиб пилот. Полет санкционирован не был, дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили следователи.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Капитан и его помощник обвинены в гибели моряков танкера "Генерал Ази Асланов", "Двое рабочих погибли от отравления угарным газом в санатории Геленджика", "Похоронены погибшие под Таганрогом рабочие".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

12 июня 2022, 01:53

12 июня 2022, 00:54

11 июня 2022, 23:55

  • 1 Кадыров предложил запретить работу "информационных диверсантов" на фоне ужесточения закона об иноагентах

    Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил запретить в России работу СМИ, критикующих действия властей и пишущих о нарушениях прав человека, назвав их "информационными диверсантами", а Госдума России уже приняла в первом чтении законопроект о контроле за иноагентами. Слова Кадырова могут быть анонсом последующих действий российских властей в отношении изданий, занесенных в реестр иноагентов, считают опрошенные «Кавказским узлом» аналитики.

11 июня 2022, 23:00

  • Власти анонсировали вложение 55 миллиардов в добычу редких металлов в Тырныаузе

    Добыча и переработка вольфрамо-молибденовой руды будет осуществляться на горнообогатительном комбинате в Тырныаузе, а переработка концентратов - на гидрометаллургическом заводе в Невинномысске. В рамках инфраструктурной поддержки проекта выделено 2 миллиарда рублей, в том числе на реконструкцию ведущей к комбинату объездной автомобильной дороги, а всего в проект планируется вложить около 55 миллиардов рублей, сообщили в Минэкономразвития.

11 июня 2022, 21:03

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи