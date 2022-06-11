Кадыров предложил запретить работу "информационных диверсантов" на фоне ужесточения закона об иноагентах

11 июня 2022, 23:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил запретить в России работу СМИ, критикующих действия властей и пишущих о нарушениях прав человека, назвав их "информационными диверсантами", а Госдума России уже приняла в первом чтении законопроект о контроле за иноагентами. Слова Кадырова могут быть анонсом последующих действий российских властей в отношении изданий, занесенных в реестр иноагентов, считают опрошенные «Кавказским узлом» аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Кадыров ранее уже резко высказывался в отношении журналистов. Так, 24 января он причислил к пособникам террористов журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и телеканал "Дождь"*. После этого, на митинге в Грозном 2 февраля чеченские чиновники призвали Путина прекратить работу "Новой газеты" и "Дождя"*, телеканал потребовал следственные органы отреагировать на слова Кадырова, сочтя их угрозами.

Глава Чечни неоднократно публично призывал и к поиску своих критиков в интернете и расправе над ними. «Вырывать язык и ломать пальцы», «ну, есть черти, и их остановит только пуля» - только часть известных угроз. В справке «Кавказского узла» «"Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров» рассказывается и о других ярких высказываниях Рамзана Кадырова.

Кадыров предложил запретить в России работу СМИ - "информационных диверсантов"

Предложение запретить работу «иностранных и псевдолиберальных СМИ, действующих на территории России» глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил в своем Telegram-канале 8 июня, комментируя слова представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что российским журналистам в Америке не продлевают визы.

«Считаю, что рано или поздно США все-таки полностью свяжут руки нашим репортёрам. Поэтому не стоит ожидать от Штатов разумных действий, да и зеркальный ответ нам не на руку. Нужно следовать простому правилу - аккредитовать журналистов только тех СМИ, кто афиширует непредвзятую объективную оценку. Всех остальных информационных диверсантов – запретить», - написал Кадыров. «Я повторял и повторяю: почти все иностранные и псевдолиберальные СМИ, действующие на территории России, являются проплаченными агентами Запада, которые коверкают правду», - отметил также он, пояснив, что эти СМИ "выставляют Россию агрессором, на территории которой не соблюдают права человека".

Россия будет соразмерно отвечать на действия американских властей по отношению к российским журналистам, сообщила в тот же день Мария Захарова. По ее словам, "российским СМИ и журналистам на территории США созданы невыносимые условия существования, профессиональной и хозяйственной деятельности". "Визы соответствующих категорий не выдаются, а без них аккредитации не оформляются и не продляются", - заявила Захарова. Она рассказала, что МИД России уже разъяснил руководителям московских представительств американских СМИ возможные последствия для их работы от ответных мер Москвы. "Для того, чтобы эффект был посильнее, мы сказали, что все то же самое, если оно не прекратится в Штатах, мы начнем делать в отношении американских журналистов в России", - указала Захарова, слова которой привел "Интерфакс". При этом представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "США продолжают выдавать визы профессиональным российским журналистам" и не отзывали аккредитации ни у кого из российских журналистов, работающих в США, отмечает агентство.

Примечательно, что опубликованная новость о комментарии Кадырова слов Захаровой на сайте Информационного агентства «Грозный-Информ», учредителем которого является Министерство Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации, вышла под названием «Глава ЧР выступил за закрытие в России СМИ-иноагентов», хотя непосредственно в самом посте Кадырова термин «иноагенты» не используется.

В то же время глава Чечни продемонстрировал отличную память, не забыв свои слова, сказанные 164 дня назад, 26 декабря 2021 года, относительно представителей СМИ-иноагентов. Тогда на пресс-конференции в Грозном Кадыров заявил, что представителей признанных иноагентами СМИ надо «нужно сажать пожизненно за предательство, за измену родине или выгонять туда, где они получают свои гонорары» (цитата по РИА "Новости").

Слова Кадырова могут быть анонсом последующих действий российских властей

Трактовка слов Кадырова о том, что подразумевается под иностранными и псевдолиберальными СМИ, не требовала согласований, поскольку все это заранее было продумано, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Без сомнения, это заказ, спущенный из Москвы. Такие вещи, имеющие свою какую-то последующую перспективу, определенное развитие, не могут озвучиваться без согласования с людьми сверху. Поэтому все, что было сказано им и чеченским государственными СМИ, это все согласовано и заранее одобрено", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Кутаев.

По его словам, заявления, которые Кадыров делает о предстоящих шагах властей России, небезосновательны. "Это спущенная установка, которую Кадыров озвучивает. Это не его отсебятина. Не он это придумал и не он больше всех хочет закрытия этих СМИ", - отметил Руслан Кутаев.

Директор "ПЭН-Москва", журналистка Надежда Ажгихина считает, что трактовка слов Кадырова была заранее согласована.

"Про "Грозный-Информ" мало знаю вообще, подозреваю - без согласования они едва ли что-то размещают. Но про этот случай сказать ничего не могу", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, сложно предсказать, будет ли принято решение о закрытии СМИ-иноагентов. "Многие [СМИ] прекратили свою работу и так. Трудно сказать, что решат власти. Пока статус [иноагента] не предусматривал закрытия", - подчеркнула Ажгихина.

Опираясь на опыт предыдущих высказываний Кадырова и их последствий, можно говорить, что эти слова - анонс последующих действий российских властей, считает председатель комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина.

"Опыт показывает, что когда он что-то говорит, то через какое-то время это становится реальностью. Этот случай, мне кажется, из той же серии. У него, конечно, хорошее политическое чутье, но мне кажется, его используют как неформального спикера Кремля в этой ситуации", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Ганнушкина.

По ее мнению, Кадыров часто выступает с неоднозначными заявлениями, но не всегда это "отсебятина". "Он хорошо понимает логику действий Кремля и иногда просто предугадывает их шаги и делает аналогичные заявления. И его предложение укладывается в логику действий российских властей. Закрытие СМИ, которые не нравятся властям и Кадырову, вполне ожидаемое действие в этих условиях. Это своего рода анонс шагов, которые могут быть предприняты в скором времени", - отметила правозащитница.

В Госдуме рассматриваются новые законы в отношении аноагентов

7 июня Госдума России приняла в первом чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», обобщающий нормы действующего законодательства об иноагентах. Документ, в частности, уточняет понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель" и определяет, кого могут признать иноагентом. Кроме того, вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и устанавливается порядок включения и исключения из него. Также документом предлагается установить запрет на преподавательскую и просветительскую деятельность лиц, признанных иноагентами, в отношении несовершеннолетних, а также на производство информационной продукции для детей, передает РИА Новости.

Среди других знаковых моментов законопроекта — запрет для иноагентов инвестировать в компании, имеющие стратегическое значение для обороны и безопасности государства (к ним, в частности, относится сфера добычи полезных ископаемых, производство вооружений, космос и авиация), вето на оказание таким лицам любых мер господдержки (в том числе участие в госзакупках), а также запрет на финансирование ими политических партий. Кроме того, вводится целый ряд категорий должностей, которые иноагенты занять в России не смогут, — помимо госслужбы и военной службы, например, запрещено работать членами избиркомов, пишет "Парламентская газета".

Претензии к документу возникли у КПРФ, «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и «Новых людей». Один из его авторов Андрей Луговой (ЛДПР) назвал попытки «концептуально раскритиковать законопроект» в нынешней политической ситуации «обыкновенным предательством», пишет «Коммерсант». Издание также указывает, что Президентский Совет по правам человека (СПЧ) направил в Госдуму критический отзыв на проект нового закона об иностранных агентах, в котором указано, что этот закон «фактически необоснованно расширяет возможность» попадания граждан, НКО и СМИ в реестр иноагентов. Авторы отзыва предлагают парламентариям отказаться от расплывчатых формулировок наподобие «иностранного влияния» — и считают дискриминационной идею создания списка «аффилированных с иноагентами лиц».

9 июня в Госдуму был внесен еще один законопроект, в котором предлагается запретить иноагентам организовывать публичные мероприятия, а также использовать упрощенную схему налогообложения. Одна из важных причин появления нового закона — необходимость реагирования на новые вызовы, указал один из авторов законопроекта, глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению попыток вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. «Можно было решать эти вопросы за счет расширения статьи 275 Уголовного кодекса России — о госизмене. Но это было бы, считаю, очень жестким решением, и мы пошли путем уточнения норм контроля за людьми, которые могут нанести вред, находясь под иностранным влиянием», — пояснил «Парламентской газете» Андрей Климов.

Напомним, закон, который вводит статус "иностранного агента" для финансируемых из-за рубежа некоммерческих организаций (НКО), Госдума приняла 13 июля 2012 года. Ряд правозащитников, работающих в республиках Северного Кавказа, назвали инициативу законодателей "закручиванием гаек". В 2017 году в России был принят закон о СМИ-иноагентах. Еще в 2013 году от имени 11 российских правозащитных организаций в Европейский суд по правам человека была подана жалоба на закон об иностранных агентах. Требование к организациям регистрироваться как "иностранным агентам" ущемляет их права на свободу объединения и свободу слова и нарушает Европейскую конвенцию по защите прав человека, считают правозащитники.

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* издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

** организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.