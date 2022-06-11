Жители Горячего Ключа провели митинг против строительства мусорного полигона

11 июня 2022, 17:08

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Власти Горячего Ключа даже после акций протеста не сообщили, ведутся ли работы по строительству мусорного полигона, против которого выступают горожане, заявили участники сегодняшнего митинга. Вопрос со строительством полигона в Горячем Ключе снят, заверили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 25 января жители Горячего Ключа провели одиночные пикеты с требованием отказаться от планов строительства мусорного полигона, однако к маю они так и не получили однозначного ответа ни от властей, ни от прокуратуры, будет ли строительство мусорного полигона, рассказала местный депутат Татьяна Плешакова. До сих пор не представлен ни проект полигона, ни план дорог, отметил эколог Евгений Витишко.

4 ноября 2021 года глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что рабочие приступили к строительству нового мусорного полигона под Горячим Ключом взамен переполненной свалки близ Белореченска. Более 10 тысяч жителей Горячего Ключа попросили губернатора пересмотреть планы по переносу Белореченского полигона в район Горячего Ключа. Экологи предлагали несколько вариантов размещения муниципального полигона, но краевые власти выбрали именно Горячий Ключ, отметил глава краснодарского отделения "Зеленой лиги" Евгений Витишко.

Митинг против строительства мусорного полигона прошел сегодня в Горячем Ключе. Его участники потребовали остановить строительство полигона, сообщил сегодня "Живая Кубань".

На видеозаписях с митинга, опубликованных сегодня в Telegram-канале "Горячий Ключ News", видно, что его участники держали плакаты "Горячий Ключ - курорт, а не свалка", "Лес - зверям, мусор переработчикам", "Свалке нет", "Против свалок, за раздельный сбор мусора".

"Мы выступаем за переработку, чтобы мусор перерабатывался и минимальное количество было отправлено на мусорный полигон, где бытовой мусор просто сжигают. Пластик, стекло, макулатура, метал должны перерабатываться. При этом Горячем Ключе нет мусорных баков для раздельного сбора мусора, вообще никаких", - заявила в ходе митинга одна из активисток.

На митинге прозвучало, что местные жители до сих пор не знают, ведутся ли работы по строительству полигона, что происходит на месте, где планируется его строительство, следует из видеозаписей. На акцию протеста вышли несколько десятков человек, после нее был организован сбор подписей.

Проведение митинга было согласовано с городскими властями, говорится в описании к видеороликам.

Запись набрала к 16.50 мск 11 июня в Telegram-канале, насчитывающем 11 217 подписчиков, 16 комментариев. Один из них был отправлен от аккаунта пресс-службы мэрии Горячего Ключа. "Вопрос со строительством подобного объекта на нашей территории снят. Это подтвердил и губернатор Кубани во время встречи с гражданами", - написала пресс-служба.

В аккаунте губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Telegram опубликован отчет о поездке в Горячий Ключ 31 мая, однако там не говорится об отказе от планов строительства мусорного полигона.

"Кавказский узел" также писал, что жители Белореченска неоднократно выступали против работы местного мусорного полигона. Так, 25 июля 2020 года на трассе в Белореченске, ведущей к полигону, прошла серия одиночных пикетов с требованием о его закрытии. Активисты, в частности, пожаловались на сильный неприятный запах от свалки. Чтобы решить проблему, власти решили создать новый мусорный полигон, однако это не устроило местных экоактивистов. В конце июня они записали видеообращение к Владимиру Путину, где указали, что строительство нового мусорного полигона под Белореченском только ухудшит экологическую ситуацию. Активисты собрали против строительства полигона в Белореченске более 10 тысяч подписей.

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