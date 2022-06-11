Ставропольский активист не согласился со штрафом за дискредитацию армии

11 июня 2022, 16:09

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Призывник Савелий Морозов, пытавшийся обосновать в военкомате свое право на альтернативную службу, не согласился с решением суда о штрафе за дискредитацию российских военных. Политические убеждения позволяют просить о замене воинской службы на гражданскую, но призывник должен доказать комиссии, что живет в соответствии со своими убеждениями, указал правозащитник Сергей Кривенко.

Как писал "Кавказский узел", суд 9 июня оштрафовал на 40 тысяч рублей активиста из Ставрополя Савелия Морозова, признав его виновным в дискредитации российских военных. Морозов ранее обратился с просьбой в военкомат предоставить ему возможность пройти альтернативную службу. Перед призывной комиссией он озвучил причины отказа от военной службы, а на следующий день силовики составили протокол о дискредитации российских военных.

Активист и защита намерены обжаловать решение суда

Защита будет обжаловать решение суда о назначении штрафа в размере 40 тысяч рублей жителю Ставрополя Савелию Морозову, сообщил адвокат Морозова Виталий Зубенко. "Мы не согласны с решением суда и будем решение обжаловать", - сказал корреспонденту "Кавказского узлу" Зубенко. По словам защитника, это произойдет в ближайшее время.

Адвокат отметил, что Морозов был оштрафован исключительно за пацифистское выступление в военкомате.

Савелий Морозов рассказал, что судебное заседание длилось долго, были объявлены несколько перерывов. На первом этапе заседания суд заслушал показания свидетеля – сотрудника полиции, который составлял протокол в отношении Морозова. Также была прослушана аудиозапись, сделанная в военкомате. "С первого раза ничего сделать не удалось – не было проигрывателя (сторона обвинения принесла запись на CD). В связи с этим был объявлен перерыв", - рассказал Морозов.

Защита подавала ходатайство о вызове прокурора, как представителя стороны обвинения, также было подано ходатайство о провидении лингвистической экспертизы заявлений Морозова в военкомате. Оба ходатайства были отклонены, рассказал активист.

На суде он заявил, что граждане имеют право на свободу мысли и слова. "Даже если руководствоваться формулировкой статьи 20.3.3, то она подразумевает публичные действия по дискредитации Вооруженных сил РФ. Я настаивал на том, что мои слова не были направлены на дискредитацию Вооруженных сил, а на реализацию моего законного права (замены) воинской службы на альтернативную. В законе указано, что призывник на заседании призывной комиссии должен обосновать свои убеждения, которые противоречат несению военной службы. Все, что я сказал, - это аргументация моей позиции", - сказал Морозов.

Активист рассказал ранее "Кавказскому узлу", что объяснил призывной комиссии, что считает человеческую жизнь безмерно ценной... Я упомянул, что моя мама в Грозном пережила [чеченскую] войну, она была около месяца под обстрелами, чудом выжила, родила меня в позднем возрасте, и я не хочу ставить свою жизнь под угрозу", – пояснил Морозов. При этом он подчеркнул, что готов защищать родину в случае, если на нее нападет внешний агрессор.

Он подчеркнул, что почти все сказанное им в военкомате не было включено в протокол. "В протокол вошло только (высказывание о действиях России на Украине)", - сказал Морозов.

По его словам, о возможности заменить воинскую службу на альтернативную он узнал через Движение сознательных отказчиков. "От них я узнал все тонкости подачи заявления. Люди делают важную работу… Когда я узнал о составлении протокола, то сразу же с ними связался, спросил, что делать. Меня связали с правозащитниками (Морозов не стал называть их имена - Прим. "Кавказского узла"), затем с адвокатами из "Агоры", - сказал Морозов.

Правозащитник указал на неопределенность требований закона об альтернативной службе

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* и бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Кривенко отметил, что в Конституции РФ не обозначены убеждения, которые позволяют попросить о замене воинской службы альтернативной. Соответственно они могут быть "любыми", но они должны противоречить несению военной службы.

"В Конституции говорится – гражданин РФ, имеющий убеждения или вероисповедание, противоречащие несению военной службы, может заменить ее на альтернативную гражданскую. Данная формулировка содержится и в законе об альтернативной гражданской службе. Убеждения могут быть абсолютно любыми – светскими, политическими, пацифистскими, религиозными. Ни Конституция, ни закон не накладывают ограничения", - рассказал Кривенко.

Однако процедура замены воинской службы альтернативной подразумевает необходимость доказать призывной комиссии, что убеждения призывника противоречат несению военной службы, продолжил Кривенко. "Таким образом, простого желания – "я не хочу служить" - недостаточно. Желание – одно, убеждения – другое. Ситуация осложняется тем, что грань между этими понятиями очень тонкая. Доказать наличие убеждений невозможно. Необходимо обосновать, что ты живешь по своим убеждениям. В том числе и по политическим убеждениям – например, я не приемлю спецоперацию на Украине, не возьму в руки оружие. Впрочем, в нынешних условиях данное заявление может быть квалифицировано, как административное преступление", - сказал Кривенко.

Московский адвокат Евгений Черноусов предположил, что Морозов действительно дискредитировал спецоперацию. "Президент четко заявил, что к участию в спецоперации призывники привлекаться не будут. Комиссия интересовалась, почему человек принимает решение об альтернативной службе, но ничем другим. Морозов осознанно пошел на конфликт, зная, что в спецоперации принимать участие не будет. Его речь может быть квалифицирована, как выражение своей позиции. Я усматриваю состав преступления. Зачем он высказывался про спецоперацию? Но Морозов, естественно, в праве обжаловать решение суда", - заявил Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".

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* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.