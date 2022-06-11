11 июня 2022, 15:09

12 человек госпитализированы после аварии в Армении

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Пассажирский микроавтобус перевернулся после столкновения с легковым автомобилем в Армении, 12 пострадавших госпитализированы.

ДТП произошло сегодня сегодня утром на трассе Ереван - Севан - Иджеван. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и автомобиль Mercedes C180. Автобус после столкновения съехал с проезжей части и перевернулся, сообщило МЧС Армении.

По данным ведомства, 12 пассажиров обеих машин были госпитализированы в медцентр Севана, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, пишет агентство "Новости-Армения".

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае 2021 года четыре человека пострадали при ДТП с автобусом в Армении.

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Примечание:

"Пять российских военных стали жертвами ДТП в Армении", "Два человека пострадали в аварии с кортежем Никола Пашиняна", "Три человека пострадали в ДТП с военным автомобилем в Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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