Назначение Делимханова зампредом комитета Госдумы усилило влияние Кадырова

11 июня 2022, 14:16

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Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов был назначен первым заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией в качестве поощрения за пребывание в зоне спецоперации на Украине. И в то же время его назначение свидетельствует об усилении влияния главы Чечни Рамзана Кадырова, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", комиссия Госдумы по регламенту 7 июня опубликовала проект постановления о назначении депутата от Чечни Адама Делимханова первым заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией. 7 июня Госдума приняла постановление об избрании Делимханова первым замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

7 июня Делимханов впервые выступил в Госдуме, отметил автор блога "Чечня инсайд" на "Кавказском узле". "Это стало первым выступлением депутата на заседаниях парламента за все 15 лет, что он занимает кресло в Госдуме. До этого "единоросс", которого называют самым влиятельным депутатом, ни разу не выступал на заседаниях Думы. Поводом для прерывания молчания стало избрание Делимханова первым заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Это повышение связано с активным участием депутата в спецоперации на Украине", – написал блогер 8 июня.

Назначение Делимханова на должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции – это для него повышение, считает президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

"Это показатель растущего влияния Кадырова, который, конечно, набрал очки в ходе [спецоперации] и среди элит, и в общественном мнении. На фокус-группах в российских регионах с преимущественно русским населением регулярно встречаются положительные отзывы о Кадырове. Понятно, что Делимханов – это правая рука Кадырова, по крайней мере, в силовом плане. Тем более, что широко пиарили факт его участия в боевых действиях", – сказал Минченко корреспонденту "Кавказского узла".

Председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев имеет безупречную репутацию среди силовых структур, считает Минченко. "Он известен, с одной стороны, как человек эффективный, а с другой стороны, не коррумпированный, адекватный и хорошо разбирающийся в проблематике силовых структур. Поэтому Пискарев – один из самых влиятельных председателей комитета по безопасности за всю историю Госдумы, как формально так и не формально. Прежде всего, благодаря включенности в силовую корпорацию", – сказал аналитик.

Должность запреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции можно рассматривать как поощрение Делимханова, считает старший научный сотрудник Лаборатории институциональных проблем Института экономической политики Гайдара Сергей Жаворонков.

"Это стоит рассматривать как аналог какой-нибудь медали, типа почет. Госдума голосует по планам, утвержденным правительством, администрацией президента и ФСБ", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также считает, что Пискарев – фигура, специализирующаяся на внесении законопроектов, разработанных ФСБ в части внесения новых "экстремистских" статей и прочего. Аналитик также напомнил, что Пискарев ранее работал в Следкоме. "В СК был большой конфликт <…>. Шаталось кресло и у Бастрыкина, есть мнение, что Пискарев претендовал на место, но Бастрыкин уцелел", – пояснил Жаворонков.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев родился 8 ноября 1963 года, окончил в 1984 году Свердловский юридический институт имени Руденко, работал следователем, прокурором Всеволжска, затем прокурором Ленинградской области. С 10 июня 2008 года занимал пост заместителя председателя Следкома прокуратуры. 8 апреля 2011 года после преобразования СКП в Следком, был назначен заместителем председателя этого ведомства. Проработал на этой должности до 30 апреля 2016 года, информировал ТАСС.

Политолог Александр Кынев пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что число заместителей и первых заместителей у председателя какого-либо комитета Госдумы не ограничено.

Напомним, 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов опубликовал на своей странице в Instagram* ролик, на кадрах которого пригрозил расправой семье Янгулбаевых, а также пообещал наказать тех, кто выполнит перевод этих его слов с чеченского языка на русский. Аналитики расценили тогда обещание Делимханова отрезать головы как угрозу убийством, в кавказоведы призвали власти России отреагировать на эти слова Делимханова. Также правозащитники тогда высказали мнение, что в России "культивируется вседозволенность чеченских властей".

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.