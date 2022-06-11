Массовые поиски ребенка организованы на реке Кубань

11 июня 2022, 13:04

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Спасатели, полиция и волонтеры ведут в Краснодаре поиски пятилетнего мальчика, пропавшего вечером 10 июня на берегу реки Кубань.

По данным следователей, вечером 10 июня мальчик вместе с родителями и двумя сестрами находился на берегу реки Кубань в микрорайоне Гидрострой, где семья проводила досуг.

Ребенок кормил кошку в 10-ти метрах от родителей и в какой-то момент пропал из виду. Родители начали поиски и обратились полицию, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, ведутся поиски мальчика, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 13 июня 2021 года два брата из Апшеронска пропали на реке Пшеха. Трое братьев гуляли на берегу, когда младший из них поскользнулся на глине, упал в воду и стал тонуть. Старший мальчик, увидев это, снял кроссовки и прыгнул в реку. Третий ребенок побежал домой за помощью родителей.

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