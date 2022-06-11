Силовики ведут в полицейский микроавтобус участника акции протеста в Араратской области. Стопкадр из видео на странице https://news.am/rus/news/706794.html

11 июня 2022, 12:18

Несколько активистов в Араратской области задержаны на акции протеста

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики задержали в Араратской области нескольких активистов, попытавшихся заблокировать местную трассу в знак протеста против приезда в регион премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщал "Кавказский узел", армянская оппозиция с 25 апреля проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, в том числе в столице Армении. Активисты неоднократно жаловались на чрезмерное применение силы со стороны полицейских. 10 июня оппозиционеры призвали участников протестного движения 11 июня собраться на площади в Ереване и выступить против политических репрессий.

Возмущение армянской оппозиции вызвало заявление Пашиняна, сделанное им 13 апреля. Премьер тогда допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Сегодня в Араратской области Армении группа из 11 местных жителей попыталась заблокировать трассу, чтобы воспрепятствовать приезду в регион премьер-министру Николу Пашиняну.

По дороге должен был проехать кортеж Пашиняна, однако еще до его появления полиция с применением силы вытеснила участников акции протеста с проезжей части, сообщил сегодня News.am.

Издание также опубликовало видео, на кадрах которого показана группа людей, которая стоит на дороге. К ним подходят несколько полицейских, берут за руки мужчину и силой препровождают его в полицейский микроавтобус.

Другая часть участников акции протеста пытаются отбить задержанного у силовиков. Обстановка на видео напряженная, протестующие обращаются к полицейским на повышенных тонах. Силовики помещают мужчину в микроавтобус, после чего вступают в перепалку с другими участниками акции протеста. Затем один из силовиков подходит к человеку, который снимает ролик и начинает с ним говорить грубым тоном, на этом ролик обрывается.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Родные погибших армянских солдат добились открытого суда по своей жалобе", "Омбудсмен Армении отметила рост насилия во время акций протеста", "Генпрокуратура Армении насчитала 16 пострадавших от силовиков на акциях протеста".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

11 июня 2022, 15:09

11 июня 2022, 14:16

  • Назначение Делимханова зампредом комитета Госдумы усилило влияние Кадырова

    Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов был назначен первым заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией в качестве поощрения за пребывание в зоне спецоперации на Украине. И в то же время его назначение свидетельствует об усилении влияния главы Чечни Рамзана Кадырова, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

11 июня 2022, 14:03

11 июня 2022, 13:04

11 июня 2022, 12:04

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи