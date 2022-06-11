Несколько активистов в Араратской области задержаны на акции протеста

11 июня 2022, 12:18

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Силовики задержали в Араратской области нескольких активистов, попытавшихся заблокировать местную трассу в знак протеста против приезда в регион премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщал "Кавказский узел", армянская оппозиция с 25 апреля проводит акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, в том числе в столице Армении. Активисты неоднократно жаловались на чрезмерное применение силы со стороны полицейских. 10 июня оппозиционеры призвали участников протестного движения 11 июня собраться на площади в Ереване и выступить против политических репрессий.

Возмущение армянской оппозиции вызвало заявление Пашиняна, сделанное им 13 апреля. Премьер тогда допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства.

Сегодня в Араратской области Армении группа из 11 местных жителей попыталась заблокировать трассу, чтобы воспрепятствовать приезду в регион премьер-министру Николу Пашиняну.

По дороге должен был проехать кортеж Пашиняна, однако еще до его появления полиция с применением силы вытеснила участников акции протеста с проезжей части, сообщил сегодня News.am.

Издание также опубликовало видео, на кадрах которого показана группа людей, которая стоит на дороге. К ним подходят несколько полицейских, берут за руки мужчину и силой препровождают его в полицейский микроавтобус.

Другая часть участников акции протеста пытаются отбить задержанного у силовиков. Обстановка на видео напряженная, протестующие обращаются к полицейским на повышенных тонах. Силовики помещают мужчину в микроавтобус, после чего вступают в перепалку с другими участниками акции протеста. Затем один из силовиков подходит к человеку, который снимает ролик и начинает с ним говорить грубым тоном, на этом ролик обрывается.

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