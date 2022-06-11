11 июня 2022, 12:04

Три человека пострадали в аварии с экскурсионной маршруткой в Невинномысске

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Трое пострадавших в ДТП с экскурсионной маршруткой и грузовиком госпитализированы, сообщили в прокуратура Ставропольского края.

Автоавария произошла ночью на трассе "Кавказ". По предварительным данным прокуратуры, водитель грузовика въехал в пассажирский микроавтобус, остановившийся на запрещающий сигнал светофора.

В маршрутке находились 16 пассажиров и водитель. "В результате автоаварии пострадали три пассажира, в том числе несовершеннолетний. В настоящий момент пострадавшие госпитализированы", - цитирует прокуратуру Ставропольского края "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте пять человек погибли в ДТП с грузовиком на Ставрополье.

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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