11 июня 2022, 09:38

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Алагирском районе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители населенного пункта Бурон остались без воды после схода горной массы, в Алагирском районе с 10 июня введен режим ЧС.

"Из-за схода горной массы на каптаж источника "Лабагом" и его разрушения, произошло перекрытие подачи питьевой воды в населенный пункт Бурон Алагирского района с населением 517 человек", - сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Инцидент произошел днем 10 июня, режим ЧС действует с 16.00 мск. Для жителей населенного пункта организован подвоз воды, сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

11 июня 2022, 10:23

11 июня 2022, 09:11

  • Позиция муфтията о драке из-за поцелуя в Махачкале вызвала споры в соцсети

    Житель Дагестана, сделавший замечание паре, которая целовалась на людях в махачкалинском торговом центре, не должен был вступать в драку, и в целом такие замечания нужно делать доброжелательным тоном, заявил председатель муфтията Дагестана Мухаммад Майранов. Часть пользователей сети заявила, что жесткая реакция способствует защите традиций, а их оппоненты осудили насилие.

11 июня 2022, 08:14

11 июня 2022, 07:34

11 июня 2022, 06:45

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