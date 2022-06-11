Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Алагирском районе

11 июня 2022, 09:38

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Жители населенного пункта Бурон остались без воды после схода горной массы, в Алагирском районе с 10 июня введен режим ЧС.

"Из-за схода горной массы на каптаж источника "Лабагом" и его разрушения, произошло перекрытие подачи питьевой воды в населенный пункт Бурон Алагирского района с населением 517 человек", - сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Инцидент произошел днем 10 июня, режим ЧС действует с 16.00 мск. Для жителей населенного пункта организован подвоз воды, сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

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