Увольнение экскурсовода в Дербенте привлекло внимание юристов

11 июня 2022, 04:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Контракт с девушкой-гидом был расторгнут, так как ее фамильярное упоминание ученого-археолога во время экскурсии серьезно нарушает этику, сообщила сотрудница "Дербентского музея-заповедника". Расторжение контракта можно оспорить в инспекции по труду или в суде, отметила адвокат Надежда Ермолаева. Заявления о возможности привлечь девушку к какой-либо ответственности беспочвенны, считает адвокат Муса Плиев.

Как писал "Кавказский узел", 8 девушка-гид была уволена из "Дербентского музея-заповедника" после публичных извинений за фамильярное упоминание перед экскурсантами ученого-археолога Александра Кудрявцева. Перед ученым извинились также руководство музея и депутат Госдумы Хизри Абакаров, потребовавший более строгого наказания девушки.

Коллектив музея и экскурсионное сообщество назвали возмутительным неподобающее отношение экскурсовода к работе, к жителям и гостям Дагестана, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте музея-заповедника от 7 июня. «Экскурсоводом были грубо нарушены установленные правила проведения экскурсий на территории музея-заповедника, выразившемся в искажении экскурсионного текста, а также в нарушении этических правил поведения и требований к экскурсоводу. Музеем-заповедником приняты меры по недопущения впредь подобных случаев», - говорится в сообщении. Учреждение также принесло свои извинения российскому археологу Александру Кудрявцеву, в отношении которого, по мнению администрации музея, гид позволила фамильярные выражения. Опубликовано и извинение экскурсовода перед Кудрявцевым.

Во время экскурсии девушка-гид в фамильярной форме прокомментировала открытия археолога Александра Кудрявцева. "Сашка проводил здесь свои раскопки. Знаете, что он нашел? Легенда-а-а-рные каменные лотки", - сказала она на экскурсии, после чего зачитала в стиле рэп: "Построил каменные лотки, откуда вода поступала в то самое малое водохранилище. Для хана".

Дальше она рассказала, как Дербент вошел в состав России. «Дело в том, что Дербент неоднократно входил в состав России. Персия - Российской империи. Российская империя - Персия. Переходила из рук в руки. Умирает Екатерина Вторая, приходит Павлуша. Павлушка, знаете, что делает? Опять отдает в состав Персии. И знаете, кто спасает? Леша спасает Дербент. Александр Первый», - говорит она на видеозаписи.

На уточняющий вопрос от слушателей девушка отвечает: «Саша, Паша - какая разница. Александр Первый. Лешкой назовем. Лешка спасает Дербент».

Контракт с экскурсоводом был расторгнут из-за нарушений этики

Сотрудница работала в музее по договору гражданско-правового характера и была нанята на сезонную работу в связи с тем, что силами штатных экскурсоводов невозможно удовлетворить потребности в гидах из-за большого потока посетителей, сообщила 10 июня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы "Дербентского музея-заповедника".

«Девушка действительно у нас больше не работает. Она была у нас внештатным гидом, проходила аттестацию, ее прослушивали. Что с ней случилось - мы не знаем, с ней расторгли договор. Таких экскурсоводов мы берем на сезон. У нас большой поток туристов, наши штатные экскурсоводы из-за нагрузки не справляются. Гидов прослушивают, собирают необходимую документацию - все строго. Им предоставляются специальные энциклопедические знания, они готовятся к аттестации. Их прослушивают не один раз, если они проходят экзамен - с ними заключают договор. Девушка успешно прошла экзамен, потому была допущена к работе. Поступок девушки серьезно нарушает этику, поэтому контракт с ней был расторгнут. Она начала работать с летнего сезона, не так давно», - рассказала она.

На сайте музея опубликовано письмо профессора Александра Кудрявцева, принявшего извинения музея и сообщившего, что ситуация с гидом стала «неприятной неожиданностью». «Ваше письмо с извинением получил. Конечно, радости мало, но не смертельно… Конечно, очень неприятной неожиданностью выглядит проведенная на днях экскурсия горе-экскурсовода, которая была весьма некорректной как по форме, так и по содержанию. Считаю, что крайне непрофессиональное поведение данного «экскурсовода» не может испортить имидж замечательного коллектива, руководимого Вами», - говорится в письме на имя директора музея Виктора Чеснокова.

По словам сотрудницы пресс-службы музея, ранее к работе гида вопросов со стороны администрации музея не возникало, жалоб от посетителей не поступало. «Все оставались довольными ее экскурсиями. Методисты еженедельно прослушивали ее в числе других гидов-экскурсоводов. Что произошло с ней в этот день, почему она повела себя таким образом? Музей не может ответить, потому что мы сами были в недоумении от ее поступка», - сказала она.

Сотрудница музея также пояснила, что «аттестация гидов проводилась на основании приказа директора ГБУ РД «ДМЗ» Виктора Чеснокова «Об организации экскурсионного обслуживания на территории ГБУ РД «ДМЗ» с целью повышения качества экскурсионного обслуживания на территории Дербентского музея-заповедника». «В этом году допуск на проведение обзорных экскурсий на территории Дербентского музея-заповедника получили 39 человек. Следует отметить, что число желающих пройти аттестацию в этом году увеличилось на 40%, что говорит о востребованности профессии экскурсовода на рынке труда и качестве предоставляемых учреждением услуг», - заключила представитель музея.

"Горе-экскурсовод уже уволена, мы будем добиваться привлечения ее к ответственности по закону", - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы, бывший госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров.

Юристы оценили перспективы гида оспорить увольнение

Заявления чиновников о возможности привлечения девушки к какой-либо ответственности беспочвенны, заявил корреспонденту «Кавказского узла» управляющий партнер Адвокатского бюро «Плиев, Лепшаков и партнеры» адвокат Муса Плиев.

«Уволить за то, что она неправильно провела экскурсию, вряд ли могли. Это больше этический момент. Нет такого нарушения закона, потому ответственности - уголовной или административной - для нее не будет. Гражданско-правовой тоже нет. Некому к ней подавать иск. Кроме того, кого она оскорбила? Только в том случае, если ее высказывания порочат честь и достоинство другого лица, и только по клевете. И основание увольнения - насколько оно было связано именно с этим вопросом?» - задается вопросом адвокат, назвав при этом высказывания экскурсовода «бестактными».

В случае, если с гидом был заключен договор гражданско-правового характера на оказание определенных услуг или выполнение работ, не выполнение определенных условий могло послужить основанием для его расторжения, считает Плиев. «В договоре могли быть записаны какие-то условия, о которых мы не знаем. Например, нарушение этики. Гражданско-правовой договор - достаточно "фривольная" вещь. Я не вижу нарушения какой-то этики или дисциплины. Здесь больше морально-этический момент, что не могло служить основанием для расторжения договора. Другой вопрос, если в договоре было прописано, что работодатель прекращает в одностороннем порядке, или договор был заключен под какие-то условия - мы этого не знаем. Скорее всего, со стороны работодателя имел место эмоциональный выпад, вылившийся в увольнение», - заключил юрист.

За нарушение должностной инструкции никакой иной ответственности, кроме дисциплинарной, не возникает, заявила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Надежда Ермолаева.

«Никакой иной, кроме дисциплинарной ответственности быть не может, если речь не идет о вреде здоровью. Я с трудом представляю, как прописано в такой инструкции содержание ее экскурсии. Все, что мы тут имеет – это фривольное обращение, но оно не является оскорбительным, она не использовала негативную коннотацию. Сколько раз императора Николая II называли «Николашкой» и так далее. Закон не прописывает специального статуса для уважаемого ученого или сантехника, и исключений тут быть не может, даже учитывая, что это Дагестан и древнейший город России Дербент», - сказала Ермолаева.

Она считает, что решение об увольнении можно оспорит в инспекции по труду, а также в судебном порядке. «Оспорить это решение можно как в инспекции труда, так и в суде. Судебная практика судов общей юрисдикции по трудовым спорам такова, что доводы работников рассматриваются очень тщательно. Однако о перспективах говорить сложно, поскольку мы не знакомы с тем, какие документы регламентируют деятельность этого работника внутри организации», - сообщила Ермолаева.

Юрист отметила, что выполнение постоянно повторяющейся работы по договорам гражданско-правового характера может быть признано трудовыми отношениями. «Любые, даже гражданско-правовые отношения могут быть приравнены к трудовым, если работник докажет в суде, что она работала регулярно, пусть даже сезонно. Поскольку в трудовом праве есть такая форма отношений, которая оформляется соответствующим трудовым договором. И если она докажет, что это были трудовые отношения по сути, то я бы советовала работодателю просто расторгнуть договор по взаимному согласию, поскольку они могут сейчас серьезно подпортить себе жизнь», - сказала Ермолаева.

Она также отметила, что наличие должностных инструкций, подписанных работником, или иных соглашений о порядке выполнения работ могут стать дополнительным подтверждением в установлении трудового характера отношений сотрудника с работодателем. «Оскорбления – это обсценная лексика, здесь нужно проводить экспертизу. Но ни один эксперт не подпишется под тем, что называть Александра Сашкой является оскорблением, даже если это Александр Пушкин. Поскольку здесь нет никакого состава правонарушения - ни административного, ни уголовного, ни даже гражданско-правового деликта, поскольку тут нет оскорбления», - заключила Ермолаева.

Комментариями экскурсовода по поводу произошедшего на экскурсии "Кавказский узел" пока не располагает.

Практика публичных извинений широко распространена в Чечне, где люди просят прощения за обращения к гадалкам, критику чиновников и другие слова, вызвавшие недовольство представителей властей. Однако эта практика распространилась и на другие регионы России, в том числе на Дагестан. Так, 22 мая были обнародованы видео с извинениями выпускницы избербашской школы и ее матери за пацифистские высказывания девушки на празднике "Последнего звонка". Подробнее о практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных порицаний и извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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