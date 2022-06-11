Зеленая мечеть в Астрахани. Фото: Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области, https://www.astrobl.ru/news/v-astraxani-posle-rekonstrukcii-otkryli-zelenuiu-mecet

11 июня 2022, 06:45

В Астрахани после десятилетней реконструкции открыли Зелёную мечеть

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Открытие после реконструкции Зеленой мечети в Астрахани. Фото: Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области, https://www.astrobl.ru/news/v-astraxani-posle-rekonstrukcii-otkryli-zelenuiu-mecetЗелёная мечеть была закрыта в 1938 году, после чего здание использовалась не по назначению. В 2012 году началась её реконструкция. Мечеть вмещает около 250 человек.

Мечеть расположена в старинном районе Астрахани Татарская слобода. Большинство прихожан составляют этнические астраханские татары. Благодаря им храм прошёл глубокую реставрацию и фактически был заново восстановлен на добровольные пожертвования, сообщило 10 июня Ast-News.ru

Зеленая мечеть (Яшел-мечеть) была построена в 30-х годах позапрошлого столетия и являлась  одним из старейших культовых сооружений региона. В ее открытии после реконструкции принимали участие верховный муфтий России Талгат Таджутдин, председатель центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, председатель регионального духовного управления мусульман Астраханской области Рауф Джантасов и губернатор Игорь Бабушкин.

Открытие после реконструкции Зеленой мечети в Астрахани. Фото:Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области, https://www.astrobl.ru/news/v-astraxani-posle-rekonstrukcii-otkryli-zelenuiu-mecetЗелёная мечеть почти сто лет была центром духовного притяжения верующих, пока её, как и многие храмы в то время, не закрыли в 1938 году. Здание передали под культурно-социальные нужды. Долгие годы мечеть использовалась не по назначению, пока в 2012 году не началась её реконструкция.

Инициаторами реконструкции выступили местные жители. Средства на восстановление собирали всем миром, независимо от принадлежности к конфессии, говорится на сайте ГТРК "Лотос".

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2008 года в Астрахани в торжественной обстановке открылась после реконструкции Белая Соборная мечеть или "Ак мечеть".  В то же время продолжается спор между мусульманской общиной Астрахани и властями города по поводу мечети №3, расположенной на въезде в город. В августе 2006 года суд Советского района города Астрахани вынес постановление о сносе строящейся мечети. Основанием такого решения стало то, что местонахождения объекта не соответствует правилам пожарной безопасности - мечеть стоит в недопустимой близости с линией высоковольтных проводов. Мусульмане Астрахани после прохождения всех национальных судебных инстанций обратились в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Зеленая мечеть в Астрахани. Фото: Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области, https://www.astrobl.ru/news/v-astraxani-posle-rekonstrukcii-otkryli-zelenuiu-mecetПо различным оценкам, число мусульман в астраханском регионе составляет 500 тысяч человек. Среди них татары, казахи, дагестанцы, чеченцы, азербайджанцы, отмечает сайт Islamnews.ru.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Соборная мечеть в Нальчике возобновила работу", "ДУМ Ставрополья объяснило сложности со строительством мечетей в крае", "Астраханских мусульман возмутили рейды у мечетей".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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