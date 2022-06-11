Адвокат прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Кима Тертицы

11 июня 2022, 02:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Европейский суд по правам человека признал незаконным длительное содержание в СИЗО бывшего заместителя министра сельского хозяйства Кубани Кима Тертицы и постановил взыскать с России в его пользу 3,1 тысячи евро. Пока никаких законных препятствий для выплаты компенсации Тертице нет, отметил адвокат Алексей Иванов.

Как писал "Кавказский узел", рассмотрение уголовного дела Кима Тертицы, обвиненного в двух эпизодах попытки получения взятки и получении взятки в особо крупном размере, Ленинский райсуд Краснодара начал в июне 2020 года. По версии следствия, чиновник получал "откаты" от руководства сельхозкооперативов за согласование субсидий. Три уголовных дела были объединены в одно производство. Предъявленные обвинения чиновник полностью отрицал. Его защита заявила в прокуратуру о давлении следствия на свидетелей и махинациях с экспертизами по делу. 1 июня Тертица был приговорен к 12 годам колонии.

Дело предполагаемого сообщника Тертицы, начальника одного из отделов Минсельхоза Александра Пиунова, было выделено в отдельное производство. Он полностью признал вину и в марте 2021 года с учетом досудебного соглашения, признания вины и активной помощи следствию был приговорен к 2,5 годам колонии строгого режима. При этом часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Бывший замминистра сельского хозяйства Краснодарского края Ким Тертица выиграл дело против России в Европейском суде по правам человека. Бывший чиновник пожаловался на безосновательно длительное содержание под стражей, суд постановил выплатить ему 3100 евро, информирует "Коммерсант".

Управляющий партнёр Адвокатского Бюро «Правовой статус» Алексей Иванов прокомментировал решение Европейского суда по правам человека по делу Тертицы. Корреспонденту "Кавказского узла" Иванов рассказал, что известие о решении ЕСПЧ поступило к нему на электронную почту 8 июня.

«Речь идет об оценке незаконности содержания Тертицы под стражей. Его несколько лет держали в СИЗО. И если наши суды говорили, что все законно, то ЕСПЧ счел, что подобное продление проходило без условий, когда оно действительно необходимо, и принял решение о назначении компенсации», - отметил он.

Коснувшись вопроса о том, будет ли выплачена компенсация, Иванов подчеркнул, что в настоящий момент к этому нет никаких законных препятствий. «Пока речь идет о законопроекте о том, что Россия не будет исполнять обязательства. И до его принятия у России есть соглашение, которое надо выполнять. Заявление о невыполнении решений ЕСПЧ - это «выстрел в ногу», поскольку именно этот суд стал самым большим защитником российских граждан от российских же органов власти», - заключил он.

Госдума России 7 июня приняла во втором и сразу в заключительном третьем чтении закон об установлении предельного срока исполнения постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Ко второму чтению Госдума отказалась исполнять все решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта, информирует "Интерфакс".

Адвокат подчеркнул, что решение ЕСПЧ не имеет никакого отношения к рассмотрению дела по существу - это два параллельных процесса. «Приговор уже провозглашен, поданы две апелляционные жалобы в Краснодарский краевой суд. Одна 9 июня, другая 10 июня» - отметил он.

По словам Иванова, пока неизвестно, когда эти жалобы будут рассмотрены. «Это зависит от того, насколько быстро суд первой инстанции передаст все материалы дела в апелляционную инстанцию», - подчеркнул адвокат.

Напомним, что суд счел Тертицу виновным по двум эпизодам попытки получения взятки (часть 3 статьи 30 части 6 статьи 290 УК РФ) и в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. По данным суда, Тертица в ноябре 2017 года вместе с подчиненным требовали у председателей кооперативов две взятки на общую сумму 10 миллионов рублей, однако получили лишь 3,5 миллиона рублей.

"В апреле 2019 года Тертица, действуя по ранее отработанной схеме совместно с лицом, в отношении которого обвинительный приговор суда вступил в законную силу, предложил председателю кооператива, желающему получить грант на 40 миллионов рублей, за 4 миллиона рублей оказать содействие в его получении. Председатель согласился, однако обратился с заявлением в правоохранительные органы. Чиновник был задержан после получения взятки", - говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы.

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