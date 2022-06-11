Анна Колмогорова, стоп-кадр видео https://zen.yandex.ru/video/watch/629f578b62994c2ee9e02f4f

11 июня 2022, 03:56

Блогер из Сочи оштрафована за интервью с координатором движения "Гражданская инициатива"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Сочи назначил 15 тысяч рублей штрафа Анне Колмагорцевой, признав ее виновной в злоупотреблении свободой массовой информации за интервью с координатором общественного движения "Гражданская инициатива" Владимиром Атаманчуком о ситуации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая стало известно, что Атаманчук обвинен в дискредитации армии в связи с высказанным им мнением о ситуации на Украине. 23 мая суде Центрального района оштрафовал его на 30 тысяч. Суд проходил без Атаманчука, который 19 мая получил травму. Активист заявил, что обжаловал это решение. Он также рассказал, что блогер, которая снимала его на видео и выложила ролик в интернет, затем удалила его.

Мировой суд в Хостинском районе Сочи оштрафовал Колмагорцеву на 15 тысяч рублей по статье о злоупотреблении свободой информации, сообщил 10 июня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. 

Ее обвинили в публикацию интервью с координатором сочинского движения «Гражданская инициатива», который высказался против спецоперации на Украине, говорится в сообщении.

Суд признал ее виновной, несмотря на то, что она просила прекратить дело, а также сообщила, что из доходов у нее есть только пенсия на ребенка по потере кормильца, сообщают "Кавказ. Реалии"**.

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Примечание:

"Житель Сириуса оштрафован за дискредитацию военных", "Суд признал законным арест краснодарца за пацифистскую акцию", "Житель Горячего Ключа оштрафован на 30 тысяч за комментарий в соцсети".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

11 июня 2022, 10:23

11 июня 2022, 09:38

11 июня 2022, 09:11

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11 июня 2022, 08:14

11 июня 2022, 07:34

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