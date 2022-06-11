Блогер из Сочи оштрафована за интервью с координатором движения "Гражданская инициатива"

11 июня 2022, 03:56

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Суд в Сочи назначил 15 тысяч рублей штрафа Анне Колмагорцевой, признав ее виновной в злоупотреблении свободой массовой информации за интервью с координатором общественного движения "Гражданская инициатива" Владимиром Атаманчуком о ситуации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая стало известно, что Атаманчук обвинен в дискредитации армии в связи с высказанным им мнением о ситуации на Украине. 23 мая суде Центрального района оштрафовал его на 30 тысяч. Суд проходил без Атаманчука, который 19 мая получил травму. Активист заявил, что обжаловал это решение. Он также рассказал, что блогер, которая снимала его на видео и выложила ролик в интернет, затем удалила его.

Мировой суд в Хостинском районе Сочи оштрафовал Колмагорцеву на 15 тысяч рублей по статье о злоупотреблении свободой информации, сообщил 10 июня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Ее обвинили в публикацию интервью с координатором сочинского движения «Гражданская инициатива», который высказался против спецоперации на Украине, говорится в сообщении.

Суд признал ее виновной, несмотря на то, что она просила прекратить дело, а также сообщила, что из доходов у нее есть только пенсия на ребенка по потере кормильца, сообщают "Кавказ. Реалии"**.

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* включен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** издание включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

***21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.