Жители Белиджи потребовали запретить перевозку песка через поселок

10 июня 2022, 21:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ежедневно через поселок Белиджи проезжает около 200 груженных песком КАМАЗов, а от поднимающейся пыли "нет житья", заявили сельчане, записавшие видеообращение к главе Дагестана. Поселковые власти ограничили движение через центр села для грузового автотранспорта, однако это требование игнорируется.

Корреспондент "Кавказского узла" пообщался с жителями села Белижди после того, как в соцсетях появилось обращение сельчан к главе Дагестана. Несколько десятков жителей поселка Белиджи Дербентского района записали 7 июня видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором рассказали "о кошмарном состоянии" населенного пункта. По словам авторов обращения, оно сложилось из-за того, что ежедневно через поселок проезжает более 150-200 грузовиков с песчаного карьера и от пыли "житья нет", следует из видеообращения, опубликованного сегодня в Telegram-канале издания "Черновик".

Песок вывозится грузовыми машинами по дороге, проходящей через весь поселок Белиджи, заявил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников того собрания Роман Шефиев. "Наша жизнь проходит в кошмарных условиях. Постоянный грохот стоит в Белиджи. Пылища такая, что дышать невозможно. Начиная от нового поселка и до федеральной трассы шесть километров. И КАМАЗы проезжают через весь поселок. Поселковые дороги на окраине, которые мы сами сделали в огороды, уже пришли в негодность", – отметил он.

Это все продолжается уже четвертый-пятый год, но обращения в различные инстанции никакого результата не дают, добавил житель поселка. "У меня скопился уже целый архив из обращений. Но все безрезультатно, одни отписки", – отметил Шефиев.

Жители не против работы карьеров, но хотят, чтобы вывоз песка не приносил им неудобства, поясняет другой местный житель Бег. "Открылись карьеры на берегу моря, едут груженные машины по центру поселка, создают неудобства. Мы не против добычи песка, песок нужен для строительства, пусть его добывают. Но 200-300 груженных песком машин, проезжающих через все село, это невозможно выносить", – говорит он.

Из-за пыли от проезжающих грузовиков невозможно открывать окна летом, отметил мужчина. "Дома, дети, школа – все, что рядом с дорогой, в пыли. Это создает дискомфорт, пыль стоит такая, что ничего не видно. Летом не то что окна, двери боишься открыть, когда рядом проезжает машина. И это начинается с раннего утра и до 8-9 часов вечера", – рассказал Бег.

По его словам, на многочисленные обращения жители поселка получали ответы, что никаких нарушений в деятельности карьеров не выявлено. "Нам отвечают, что карьеры работают официально. Но нам от этого не легче. Если бы было 10-20 машин, то никто бы ничего не говорил. Но 200-300 в день – это невозможно терпеть. Если бы они ездили в объезд, (мы бы не возмущались). Пусть везут свой песок, но людей не ущемляют", – сказал он.

Проезд грузовиков с песком по центральной улице создает заторы на дороге, добавил другой местный житель Магомед. "200 груженных песком КАМАЗов каждый день, конечно, доставляют сильные хлопоты нам. Помимо пыли и выхлопов, затрудняется движение. Мы с трудом добились асфальтирования центральной дороги, но под этим грузом она разбивается", – отметил он.

Песок из карьеров можно вывозить в объезд поселка Белиджи, но из-за поврежденного моста эта дорога не используется, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главы администрации населенного пункта Абдулгамид Раджабов. "Карьер функционирует уже много лет. Но около месяца назад начал работу еще один карьер. Раньше грузовые машины ехали через Моллакент. Там был мост. Но из-за размытия дорог мост был поврежден. И поэтому сейчас этой объездной дорогой никто не пользуется", – рассказал он.

9 июня глава поселка Белиджи подписал постановление об ограничении движения грузового автотранспорта по автодорогам населенного пункта. Документ опубликован на сайте администрации поселка. постановление выпущено "в связи с продолжающимся ростом социальной напряженности в поселке Белиджи, возникшей вследствие проезда грузового транспорта, перевозящего строительный песок по территории поселка, во избежание дальнейшей ее эскалации", а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог общего пользования. Постановлением ограничивается въезд и передвижение грузового автотранспорта до 8 июля по центральной улице Арухова. Ограничения должны были вступить в силу с 00:00 10 июня, однако сегодня поток грузовых автомашин не прекратился, отметили в администрации поселка.

"Куда не пойдешь в поселке, все только и говорят о песке. Жители постоянно жалуются на грузовики с песком. Это уже наболевший вопрос. Обращаются в администрацию, чтобы мы приняли меры. Мы рассылаем соответствующие обращения вышестоящие органы. Мы выпустили постановление об ограничении движения. Других мер пока мы предпринять не можем. От Минприроды мы получили ответ, что карьеры работают официально, у них имеется лицензия", – пояснил Раджабов.

Добычу песка в карьерах по выданным Минприроды Дагестана лицензиям ведут ООО "Юждагстройматериалы" и крестьянско-фермерское хозяйство ИП Талибов, сообщило сегодня ведомство. "Оба карьера снабжают строительным песком весь южный регион республики и строительство социальной инфраструктуры Дербента. Прекращение работы данных карьеров будет способствовать тотальному дефициту строительного песка, росту его незаконной добычи и повышению цен на важный строительный материал и, как следствие удорожание всех строительных работ в Дербенте", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минприроды.

Минприроды Дагестана "понимает озабоченность населения поселка Белиджи складывающейся экологической ситуацией", отмечается в сообщении. Для улучшения ситуации ведомство предложило "проработать вопрос" о приобретении предприятиями по добыче песка "спецтехники для регулярного полива грунтовой дороги, проходящей через поселок Белиджи", говорится в сообщении.

"Кавказский узел" не владеет позицией владельцев карьеров относительно заявлений жителей поселка Белиджи. постановления поселковой администрации и предложения Минприроды.

"Кавказский узел" также писал, что прокуратура Дагестана еще в 2019 году обратила внимание на состояние дорог в Белиджи, указав, что на покрытии автодороги села Белиджи образовались глубокие просадки, и оно не соответствует требованиям ГОСТа. Надзорный орган потребовал от главы Дербентского района устранить нарушения.

Жители нескольких сел в Кизилюртовском районе пожаловались на пыль от расположенных поблизости щебеночных карьеров, по их словам. власти Дагестана не реагируют на жалобы. Природоохранная прокуратура подтвердила нарушения экологических норм, сообщили в Народном фронте Дагестана. Однако управление Роспотребнадзора по Дагестану сообщило, что сделанные у карьеров замеры соответствуют гигиеническим требованиям. Активисты считают, что пробы могли быть взяты при определенных погодных и иных условиях.

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