Карабахский военный задержан по подозрению в госизмене

10 июня 2022, 19:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Служба нацбезопасности Нагорного Карабаха задержала военного, подозреваемого в передаче через соцсеть секретных сведений представителю иностранной спецслужбы. Подозреваемый получил от иностранных спецслужб 1550 долларов США, считает следствие.

Служба национальной безопасности (СНБ) Нагорного Карабаха отчиталась о начале расследования по делу о госизмене.



По версии ведомства, военнослужащий из Нагорного Карабаха в начале 2021 года через Facebook* начал общение с сотрудником иностранной спецслужбы, который выходил на связь с аккаунта, открытого на имя армянской девушки. Через некоторое время военный получил 150 долларов США, сообщив взамен секретные сведения, сообщило сегодня ведомство на своей странице в соцсети Facebook*.

Служба нацбезопасности предположила, что в дальнейшем, с марта 2021 года по май 2022 года, военный продолжал контакты с представителем иностранной спецслужбы и передавал сведения, являющиеся государственной и военной тайной, в частности, о призыве, бронетехнике, транспортных средствах, боевых постах, расположении воинской части и зданий на ее территории, режиме воинской части, а также о других воинских частях Нагорного Карабаха и дислоцированной в республике российской миротворческой бригаде, предположила СНБ. За это он получил оплату в размере 1400 долларов США, сообщило сегодня агентство "Новости Армения"



Служба нацбезопасности возбудила уголовное дело по статье 310 УК Нагорного Карабаха (госизмена). Подозреваемый задержан и дал признательные показания, указано в сообщении.

Комментариев подозреваемого или его официальных представителей относительно версии СНБ не поступало.



"Кавказский узел" также писал, что осенью 2021 года правоохранители задержали жителя Аскеранского района, заподозренного в связях с азербайджанскими спецслужбами после публикации видео о Степанакерте в соцсети.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.