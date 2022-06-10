Служба нацбезопасности Нагорного Карабаха. Фото: Facebook / Արցախի Հանրապետության Ազգային Անվտանգության Ծառայություն

10 июня 2022, 19:34

Карабахский военный задержан по подозрению в госизмене

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Служба нацбезопасности Нагорного Карабаха задержала военного, подозреваемого в передаче через соцсеть секретных сведений представителю иностранной спецслужбы. Подозреваемый получил от иностранных спецслужб 1550 долларов США, считает следствие.

Служба национальной безопасности (СНБ) Нагорного Карабаха отчиталась о начале расследования по делу о госизмене. 

По версии ведомства, военнослужащий из  Нагорного Карабаха в начале 2021 года через Facebook* начал общение с сотрудником иностранной спецслужбы, который выходил на связь с аккаунта, открытого на имя армянской девушки. Через некоторое время военный получил 150 долларов США, сообщив взамен   секретные сведения, сообщило сегодня ведомство на своей странице  в соцсети Facebook*.

Служба нацбезопасности предположила, что в дальнейшем, с марта 2021 года по май 2022 года, военный продолжал контакты с представителем иностранной спецслужбы и передавал сведения, являющиеся государственной и военной тайной, в частности, о призыве, бронетехнике, транспортных средствах, боевых постах, расположении воинской части и зданий на ее территории, режиме воинской части, а также о других воинских частях Нагорного Карабаха и дислоцированной в республике российской миротворческой бригаде, предположила СНБ. За это он получил оплату в размере 1400 долларов США, сообщило сегодня агентство "Новости Армения"

Служба нацбезопасности возбудила уголовное дело по статье 310 УК Нагорного Карабаха (госизмена). Подозреваемый задержан и дал признательные показания, указано в сообщении.

Комментариев подозреваемого или его официальных представителей относительно версии СНБ не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что осенью 2021 года правоохранители задержали жителя Аскеранского района, заподозренного в связях с азербайджанскими спецслужбами после публикации видео о Степанакерте в соцсети.   

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"СНБ Армении озвучила подробности дела о шпионаже в пользу Азербайджана", "Армянский военный задержан по делу о госизмене", "Арестован подполковник армянской армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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