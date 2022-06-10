Владикавказец осужден на девять лет за захват заложников

10 июня 2022, 13:04

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Суд приговорил к девяти годам колонии 54-летнего жителя Владикавказа Гаврила Золоева, признав его виновным в захвате заложников в местном магазине, в том числе беременной женщины и детей.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 января стало известно, что в суд было передано дело 53-летнего жителя Владикавказа, обвиняемого в захвате заложников в одном из магазинов города.

Суд признал 54-летнего жителя Владикавказа Гаврила Золоева виновным по статье о захвате заложников и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Северной Осетии.

Золоев признан виновным по пунктам "г, д, ж" части 2 статьи 206 УК РФ (Захват заложников с применением оружия и в отношении несовершеннолетних и женщин, в том числе беременных) и части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщении об акте терроризма), сказано в сообщении.

Часть 2 статьи 206 УК РФ (Захват заложников) предусматривает до 15 лет лишения свободы. Часть 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщении об акте терроризма) предусматривает до восьми лет лишения свободы.

По версии следствия, 12 апреля 2021 года примерно в 14.15 мск Золоев около часа удерживал в заложниках двенадцать человек из числа работников и посетителей магазина. При этом он угрожал людям ножом и угрожал взорвать самодельную бомбу. Золоев требовал, чтобы с ним связалось руководство республиканского МВД, которому он объявит условия освобождения заложников. Золоев был задержан, а заложники освобождены.

Напомним, 13 апреля 2021 года одна из работниц магазина рассказала, что Гаврил Золоев ранее приходил в магазин под видом покупателя, а до приезда полиции отказался отпустить беременную женщину и детей. "Зашел и угрожающе сказал, чтобы мы закрыли двери. Он показал нам сумку, к сумке шел провод. От провода он держал какое-то устройство, на котором была кнопка, и угрожал: "Я нажму, если вы меня не будете слушать". Он наш покупатель, приходил в магазин, мы сначала не восприняли всерьез, но [поверили] когда он сказал: "Я не шучу, выйдите сюда, чтобы я вас видел", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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