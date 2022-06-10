Движение по Транскаму возобновлено

10 июня 2022, 13:16

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Транскавказская магистраль открыта для всех видов транспорта после расчистки дорожного полотна, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", из-за угрозы схода селя движение по Транскавказской магистрали было закрыто сегодня для всех машин.

Движение всех автотранспортных средств по Транскавказской магистрали разрешено с 13.00 мск после расчистки дорожного полотна, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления МЧС по Северной Осетии.

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Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.