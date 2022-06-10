Судья Хахалева арестована заочно

10 июня 2022, 12:49

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Суд в Ростове-на-Дону заочно арестовал на два месяца бывшую судью из Краснодара Елену Хахалеву, обвиняемую в крупном мошенничестве и служебном подлоге.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин подписал постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Она обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшей судье Елене Хахалевой, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Елене Хахалевой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".

Напомним, по версии следствия, в 2019 году Хахалева совершила командировки, которые не оформила должным образом, и ее отсутствие расценили как прогулы. В общей сложности она пропустила 127 рабочих дней, при этом продолжая получать оклад. За время отсутствия Хахалева получила 1,2 миллиона рублей. Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить дело против Хахалевой 15 декабря 2021 года. За неделю до этого, 8 декабря, Хахалева покинула Россию, улетев в Армению.

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