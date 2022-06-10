Проезд к селам Ахвахского района открыт по объездной дороге

10 июня 2022, 11:55

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Транспортное сообщение с населенными пунктами Ахвахского района и райцентром Карата восстановлено по временной схеме, сообщил Минтранс Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", райцентр и другие населенные пункты Ахвахского района 9 июня остались без транспортного сообщения после того, как камнепад произошел на автодороге Ботлих - Карата.

Проезд к населенным пунктам Ахвахского района открыт по временной схеме через автомобильную дорогу Цолода - Ингердах, сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

"В Тляратинском районе автомобильные дороги республиканского и местного значения, закрытые ранее в связи с обвалами и оползнями, открыты по временной схеме, транспортное сообщение восстановлено. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале министерства.

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