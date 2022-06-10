Активист в Ставрополе оштрафован за дискредитацию военных

10 июня 2022, 07:21

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Октябрьский районный суд Ставрополя оштрафовал на 40 тысяч рублей активиста Савелия Морозова, признав его виновным в дискредитации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июня активист из Ставрополя Савелий Морозов рассказал, что обратился с просьбой в военкомат предоставить ему возможность пройти альтернативную службу. Перед призывной комиссией он озвучил причины отказа от военной службы, а на следующий день силовики составили протокол о дискредитации российских военных.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Ставрополя признал виновным Савелия Морозова по статье о дискредитации российских военных и оштрафовал его на 40 тысяч рублей, информировало минувшей ночью в своем Telegram-канале "ОВД-Инфо"*.

Из карточки на сайте Октябрьский райсуда Ставрополя следует, что дело против Морозова поступило в суд 17 мая, рассмотрение дважды откладывалось, а решение было вынесено 9 июня.

Комментариев Савелия Морозова или его адвоката относительно решения суда не поступало.

Напомним, ранее Морозов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в декабре 2021 года он отчислился со второго курса из филиала МФТИ в Подмосковье, после чего пришел в военкомат по месту жительства в Ставрополе, чтобы встать заново на учет. Из соцсетей он узнал о "Движении сознательных отказчиков от военной службы" и решил подать заявление о замене воинской службы на альтернативную гражданскую службу.

Призывной комиссии Морозов объяснил, что не желает служить в армии, так как считает человеческую жизнь безмерно ценной. При этом он подчеркнул, что готов защищать родину в случае, если на нее нападет внешний агрессор. Заседание призывной комиссии он записал на диктофон, о чем заверил ее членов. На следующий день, по словам молодого человека, он был вызван в полицию, где ему заявили, что необходимо представить запись, так как она содержит доказательства дискредитации российских военных.

Савелий Морозов также рассказал, что ранее участвовал в организации штаба Алексея Навального** в Ставрополе.

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* включено Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.