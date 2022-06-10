Требование страховать автомобили в Абхазии стало неожиданным для туристов

10 июня 2022, 04:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пограничники и полиция в Абхазии стали требовать от туристов застраховать автомобиль, хотя ранее такого не наблюдалось, сообщили водители. Страховка была обязательной давно, но с началом курортного сезона полиция стала чаще проверять ее наличие у водителей, пояснили в МВД Абхазии.

"Автостраховка является мировой практикой, и Абхазия не стала исключением. По закону страховка действует с 2006 года, когда депутаты парламента Абхазии приняли три закона: Об обязательном страховании", "Об обязательном страховании транспортных средств, иностранных физических и юридических лиц" и "Об обязательном страховании от несчастных случаев иностранных граждан, пребывающих на территории Абхазии". То есть этому закону уже 16 лет. Поэтому назвать его "новым" нельзя", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница МВД Абхазии.

Абхазия ввела обязательное страхование для автовладельцев, приезжающих в республику из других стран, сообщила 7 июня Газета.ру. Стоимость полиса зависит от количества дней. Так, страховка на три дня обойдется в 500 рублей, 15 дней — 1000 рублей, на год — 8500 руб. Штраф за отсутствие страховки составляет 600 рублей. В случае дорожно-транспортного происшествия водителю застрахованного автомобиля выплатят 120 тысяч рублей, включая оказание медпомощи, говорится в сообщении.

Она отметила, что с 16 мая закон "Об обязательном страховании транспортных средств иностранцев" стал приоритетным, потому что официально начался курортный сезон.

Оформить страховку можно без проблем при пересечении границы и еще в двух пунктах ГАИ - "Бзыбь" и "Приморское", рассказала сотрудница ведомства. "Каких-либо очередей (для получения страховки) не наблюдается. Время ее оформления занимает не более 15 минут. Если все же очередь скапливается, то можно проехать на другой пункт ГАИ и там оформить страховку. В Абхазии действуют только абхазские страховки. Зарубежные страховки для автолюбителей не действуют", – сказала она.

Сотрудница считает, что оформление страховки позволяет контролировать туристов в Абхазии. "К нам приезжают из разных стран, не только из России. Можно увидеть осетинские, белорусские, казахские, узбекские, армянские и другие номера машин. Оформляя страховку, они автоматически включаются во временный учет пребывающих в стране", – отметила она.

"Страхование выгодно для путешественников", – считает замдиректора государственной страховой компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба. "Страхование является обязательным. Автомобилисты должны понимать, что таким образом они получают защиту своего транспортного средства. Если вдруг что-то случится с автомобилем, они не останутся без денег и транспортного средства", – рассказал он.

По словам Кецбы, застраховать автомобиль можно лично в пункте страховой компании и с помощью Интернета. "Все делается очень быстро. Никаких очередей у нас нет", – сказал он. Оформить страховку можно на посту ГАИ "Бзыбь", который находится приблизительно в 35 километрах от российско-абхазской границы или на пункте ГАИ "Приморское", который располагается в 80 километрах от границы. "Планируется в ближайшем будущем создать еще пять-шесть таких пунктов прямо на трассе", – сказал он.

Кецба рассказал, что сотрудники полиции могут остановить автовладельца на любом пункте ГАИ и проверить страховку. Если ее не будет, то в первый раз сотрудники могут предупредить водителя, в последующем штраф составит 600 рублей.

По словам Кецбы, в Абхазии работают три страховые компании: "Гарант-Страхование", Национальная страховая компания "Абхазия" и страховая компания "Абхазгосстрах", все они государственные. Он сказал, что с 16 мая в "Гарант-Страховании" оформлено около 300 страховок, и за это время произошло уже два ДТП с участием туристов.

Тема обязательного страхования актуальна для организованного туристического бизнеса России в любое время года, сказала корреспонденту "Кавказского узла" специалист по туризму Елена Бокачева.

"Компании страхуют своих водителей, которые работают с туристами на автобусах и маршрутных такси, страховки распространяются так же и на самих туристов, которые покупают организованные туры в Абхазию. Стоимость такой страховки включается в стоимость билетов. Люди с пониманием относятся к этому", – рассказала она.

Представитель общественной организации "Зеленый Сочи" Алла Юсупова считает полезной практику страхования. "Застрахованный автотурист находится в более выгодном положении", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Туристы посетовали на неинформированность об обязательном страховании машины

"Сам всегда пользовался страховками, пересекая границу с Россией. Считаю правильным и цивилизованным делом оформлением страховок", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Абхазии, военный пенсионер Олег Аршба.

Автомобилисты из России сказали, что ничего не слышали про обязательное автострахование в Абхазии. "Был в Абхазии после 16 мая уже два раза: в конце мая и в начале июня. Ездили с другом на рыбалку и отдохнуть к абхазским друзьям. Доезжали до Гагры и обратно, и никто нас не останавливал, никаких страховок не спрашивал. У меня есть российская страховка. Думал, этого достаточно. На границе нас ни о чем не спрашивали... Считаю, что это (страховка) дороговато, если учесть, что надо покупать бензин и еще нести дополнительные расходы. Буду рад, если эту страховку отменят", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Сочи Вадим Рыбалко.

Автолюбитель Владимир рассказал, что его остановили на посту в Абхазии и спросили про страховку. "Я показал им нашу российскую страховку ОСАГО, но мне вежливо пояснили, что эта страховка не действует на территории Абхазии и попросили оформить страховку на посту ГАИ "Приморское". Я так и сделал. Оформил страховку на полмесяца. Больше проблем не возникало. Я был в Абхазии у родственников полмесяца", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Владимир сказал, что отдал 1000 рублей за 15 дней, и считает, что это недорого. "Это всего 66 рублей в сутки, но зато это гарантия", – сказал он.

Автолюбитель Михаил рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что со своей семьей приехал в Сочи из Москвы на машине, и они решили побывать в Абхазии. По его словам, о страховке ему сказали на границе российский, а затем абхазский пограничник, который показал офис страхования в нескольких метрах от границы. "Оформили все быстро. Расплатился наличными. Никаких проблем [...] Слышал, что некоторые водители возмущались, так как не знали об обязательном страховании. Некоторые называли страховку побором. Но я лично так не считаю", – сказал он.

Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения опрошенных туристов .

"Кавказский узел" также писал, что министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба 25 мая предложил выработать комплекс мер, направленных на упрощение перехода границы между Российской Федерацией и Абхазией. В идеале КПП на российско-абхазской границе надо убрать, считает журналист Антон Кривеню. Абхазское общество крайне болезненно относится к идее убрать КПП на границе с Россией, видя в этом шаг к потере независимости, хотя это абсолютно несвязанные вещи, заявил журналист Роин Агрба. Главной проблемой при въезде в Абхазию являются логистические проблемы на российской стороне, отметила политолог Нателла Акаба.

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