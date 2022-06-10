10 июня 2022, 03:09

Режим чрезвычайной ситуации в Северной Осетии снят

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Последствия проливных дождей в Правобережном районе устранены, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", ураган с дождем и градом вечером 6 июня повредил дома местных жителей, подтопил поля и оборвал линии электропередачи в Ардонском и Правобережном районах Северной Осетии. В нескольких селах нет газа и света, власти ввели в обоих районах режим чрезвычайной ситуации.

Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий проливных дождей в Правобережном районе Северной Осетии, режим чрезвычайной ситуации снят, сообщила вечером 9 июня пресс-служба главного управления МЧС республики.

"В связи с завершением аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и отсутствием угрозы жизнеобеспечения населения связанным с прохождением комплекса неблагоприятных природных явлений с 21:00 мск 9 июня 2022 года режим чрезвычайной ситуации на территории Правобережного района снят", - говорится в сообщении.

Сильные дожди с грозой и градом на территории Северной Осетии привели к введению режима ЧС в ряде районов республики, включая Правобережный, где непогода срывала крыши с домов и привела к подтоплениям и локальным отключениям электричества.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ардоне скорость ветра составляет четыре метра в секунду, идет слабый дождь, температура воздуха составляет + 21 градус. В ночь на 11 июня скорость ветра уменьшится до трех метров в секунду, ожидается слабый дождь, температура повысится до +23 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Власти не смогли ликвидировать последствия урагана в Северной Осетии за сутки", "Жители Северной Осетии пострадали от урагана", "Более шести тысяч жителей Северной Осетии остаются без энергоснабжения".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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