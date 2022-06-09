Суд арестовал задержанного в Ростове-на-Дону сторонника"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*

09 июня 2022, 20:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 6 августа Хайдарали Ашурова по делу о покушении на участие в террористической деятельности. Ашуров изучал идеологию "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, однако его не приняли в организацию, сообщила пресс-служба судов Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ сегодня отчиталась о задержании 13 членов ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Ростове-на-Дону. Они заподозрены в том, что вербовали местных мусульман и мигрантов, сообщила ФСБ.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Хайдарали Ашурова, сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области. "Избрана мера пресечения на один месяц 30 суток, то есть по 6 августа включительно", - процитировало ТАСС сообщение пресс-службы.

Ашуров арестован по обвинению в покушению на организацию террористической деятельности. В 2020 году у Хайдарли Ашурова умысел вступить в "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Он начал изучать идеологию организации, а также искал "лиц, которые могут ему помочь со вступлением в члены организации". В декабре 2021 года ему было отказано во вступлении в организацию, однако он продолжил поиск и изучение материалов, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области.

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* "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) — международная исламская политическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.