09 июня 2022, 20:05

Суд арестовал задержанного в Ростове-на-Дону сторонника"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 6 августа Хайдарали Ашурова по делу о покушении на участие в террористической деятельности. Ашуров изучал идеологию "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, однако его не приняли в организацию, сообщила пресс-служба судов Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ сегодня отчиталась о задержании 13 членов ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Ростове-на-Дону. Они заподозрены в том, что вербовали местных мусульман и мигрантов, сообщила ФСБ.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Хайдарали Ашурова, сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области. "Избрана мера пресечения на один месяц 30 суток, то есть по 6 августа  включительно", - процитировало ТАСС сообщение пресс-службы. 

Ашуров арестован по обвинению в покушению на организацию террористической деятельности. В 2020 году у Хайдарли Ашурова  умысел вступить в "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Он начал изучать идеологию организации, а также искал "лиц, которые могут ему помочь со вступлением в члены организации". В декабре 2021 года ему было отказано во вступлении в организацию, однако он продолжил поиск и изучение материалов, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области.

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"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения) — международная исламская политическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Прокурор потребовал длительные сроки для обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир"*", "Житель Майкопа оштрафован за публикацию символики "Хизб ут-Тахрир"*", "Суд в Ростове-на-Дону назначил длительные сроки пятерым обвиняемым по делу "Хизб ут-Тахрир"*".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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