Активисты связали состояние моря у Махачкалы с отсутствием очистных сооружений

09 июня 2022, 19:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предостережения санитарных врачей об опасности купания в Каспийском море в черте Махачкалы не отпугивают людей от купания в море. Канализационные стоки попадают прямо в море без очистных сооружений, о строительстве которых только ведутся разговоры, указали активисты движения "ГородНаш". Попадание зараженной морской воды в организм человека может привести к холероподобным заболеваниям, а также к кишечным инфекциям, особенно у детей, отметила преподаватель медицинского университета.

Как писал "Кавказский узел", уровни бактериального загрязнения воды Каспийского моря в черте Махачкалы превышают гигиенические нормативы, следует из данных, опубликованным дагестанским управлением Роспотребнадзора 6 июня. Специалисты отобрали 12 проб морской воды в шести пляжных зонах города, восемь из них, как показало исследование, не отвечают гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Мониторинг морской воды будет проводиться и дальше, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве. "Мы планируем обновлять данные по микробиологическим и другим показателям еженедельно", - отметил представитель управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Купальный сезон в Махачкале уже начался. Отдыхающие купаются в море и загорают на берегу, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший сегодня днем три пляжа в черте города. Больше всего отдыхающих на городском пляже. Здесь к 11.00 мск было свыше сотни человек, большинство из них расположились на берегу. На двух других пляжах, "Загородный" и "Березка" было по несколько десятков человек, но купались в воде немногие из них. Многие приходят на море вместе с маленькими детьми.

Загрязнение Каспийского моря связано с тем, что контролирующие органы не ведут надлежащую работу по пресечению сброса стоков в воду, считает руководитель проекта "Монитор ЖКХ", активист городского движения "ГородНаш" Зияутдин Увайсов.

"Выбросы канализационных стоков без очистки должны быть остановлены. Органы должны сделать так, чтобы без очистных сооружений стоки не попадали в море. В этом случае ответственные структуры направили бы все свои доходы на их строительство. А поскольку им сейчас фактически дозволено, под разными предлогами, работать без очистных, то они понимают, что на строительство им тратиться незачем, а имеющимся средствам можно найти другое применение", - отметил он.

По его мнению, предпринимаемые меры пока недостаточны. "Появляются периодически сообщения, что надзорные органы "предупреждают", "выдают предписание", "обязывают" прекратить сбросы неочищенных стоков. Но это все (недостаточно). Если же действительно взяться за контроль, взяться целенаправленно, то они (предприниматели, руководители предприятий) вынуждены будут сделать все как надо. А без этого с одними только предписаниями никто ничего не будет предпринимать", - указал Увайсов.

В 2021 году суд в Махачкале обязал городскую администрацию остановить сбросы неочищенных сточных вод в дренажную канаву и Каспийское море. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье о загрязнении морской среды (части 1 статьи 252 УК РФ), сообщила 31 июля прокуратура Дагестана. После проверок расследуется 12 уголовных дел по фактам загрязнения Каспийского моря, восемь точек сброса загрязнённых вод закрыто, сообщили в Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуре. Для Махачкалы остро стоит проблема с очистными сооружениями, указали опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Разговоры о строительстве коллектора и очистных сооружений ведутся постоянно, но когда они реально появятся, остается неизвестным, отмечает журналист, писатель, активист движения "ГородНаш" Саид Ниналалов.

"Проблема (с загрязнением моря) как была, так и остается. Другого варианта для ее решения, как завершение строительства коллектора и очистных сооружений, нет. С каждым годом стоимость строительства все растет и растет, но когда они наконец будут построены, остается загадкой", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в разных районах города канализационные стоки идут прямо в море. "Идет страшное загрязнение, и ничего не меняется. В Махачкале нет территории, где можно спокойно купаться в море. Приходиться ехать более чем за 20 километров от города", - отметил он.

Попадание зараженной морской воды в организм человека может привести к различным заболеваниям, отметила доцент кафедры инфекционных болезней Дагестанского государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук Саида Пашаева.

"В воде обнаруживают, так называемую, холерную палочку. Но это не холера, они вызывают холероподобные заболевания, которые проявляются симптомами интоксикации. Это диарея, понос, тошнота, рвота. Температура, как правило, не сильно поднимается. К тому же в море может быть любая кишечная инфекция, начиная с дизентерии и заканчивая брюшным тифом. Очень часто может быть и ротавирус. Мы привыкли, что вирусы распространяются воздушным путем, но ее можно подхватить и из воды. Все это также проявляется повышением температуры, тошнотой, рвотой, диареей, болями в животе. У детей может очень быстро произойти обезвоживание, они теряют очень много жидкости, при этом появляется вялость, пропадает аппетит", - отметила Пашаева.

Последствия всех этих отравлений зависят от агрессивности самого возбудителя, объясняет Саида Пашаева. "Практически все микроорганизмы, которые обитают в воде, в частности морской, агрессивные. Даже ротавирусная инфекция, если ее запустить, проморгать момент и вовремя не начать лечение, может привести и к более тяжелым последствиям"", - указала доцент.

По ее словам, особенно опасны эти инфекции для детей и пожилых людей."У детей иммунная система еще не сформирована, поэтому детскому организму трудно бороться со всем этим. Организм людей среднего возраста еще может справиться (без серьезных последствий)", - пояснила Пашаева.

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