Виктор Данилов. https://t.me/kamyshinskiirn/1077

09 июня 2022, 16:23

Погибший на Украине разведчик похоронен в Волгоградской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Виктор Данилов из села Таловки погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 42 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Герой России, подполковник Вадим Герасимов из города Котельниково стал 41-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Разведчик Виктор Данилов погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. сегодня в селе Таловке прошли его похороны, сообщила администрация Камышинского района.

После окончания Камышинского технологического института он отправился на контрактную службу, служил в мотострелковом полку. Виктору Данилову было 28 лет, у него остались жена и двое маленьких детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 42 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти Краснодара подтвердили гибель на Украине военного из Анапы", "Погибший на Украине военный похоронен на Ставрополье", "Мэр Майкопа сообщил о гибели земляка на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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