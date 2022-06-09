Каспийчане призвали Меликова не допустить увольнения директора школы

09 июня 2022, 15:16

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Родители школьников в Каспийске направили главе Дагестана Сергею Меликову обращение с просьбой не допустить увольнения директора школы Шамиля Алиева. Вопрос продления контракта с педагогом пока остается открытым, сообщили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня было опубликовано видео, в котором родители учеников школы № 15 в Каспийске призвали мэрию не увольнять директора школы Шамиля Алиева. Родители направили мэру Борису Гонцову 400 подписей против увольнения директора, а в мэрии пояснили, что истек срок трудового договора с Алиевым, и чтобы его продлить, педагогу необходимо вновь подать документы и пройти аттестацию, сообщила общественная организация "Каспийск – наш город".

По данным родительского комитета, директор школы Шамиль Алиев сейчас находится в отпуске, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" мать ученика школы №15 Заира. Сам Алиев на встрече с родителями рассказал им, что ему отказались продлить контракт, заключенный на год, уточнила она.

"Родители хотели попасть к мэру Каспийска Борису Гонцову, собрали около 400 подписей в поддержку директора. Но мэр отправил на встречу своего зама, который сказал, что смена директора - это обычная практика, будет проведена аттестация и назначен новый директор. Мы сказали, что Алиев нас устраивает, и попросили учесть мнение родителей при проведении аттестации", - рассказала женщина.

Она отметила, что родители приложат все усилия, чтобы директор остался работать в школе, так как он "профессионал своего дела". По этому поводу направлено обращение на имя главы Дагестана Сергея Меликова, добавила Заира.

"Когда мы представили более 400 подписей под обращением в защиту Алиева в мэрию, там не поверили в подлинность подписей, сказали, что [возможно] подписывали вымышленные люди. Потом прозванивали, проверяли, спрашивали, заставляли ли кого-нибудь подписывать. Но нас никто не принуждал", - сказала мать ученика.

Жительница Каспийска Джавгарат Исаева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что родители учеников продолжат "бить во все колокола". "Наш директор - прирожденный педагог, все выбивал для школы сам, что-то делал за свой счёт. За год у учеников большие достижения в разных областях. Мэр нас проигнорировал, отказался встречаться. Они [возможно] думают, что мы устанем и остановимся. Но этого не будет", - заявила Джавгарат Исаева.

Готовность родителей настаивать на кандидатуре Алиева подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" и другая мать одного из учеников на условиях анонимности. "Нам нужен профессионал, каким является Шамиль Алиев", - сказала она.

Сотрудник пресс-службы администрации Каспийска сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что официальных комментариев по поводу ситуации с увольнением директора школы пока нет. Представитель мэрии подтвердил, что у директора заканчивается контракт, который, возможно, не будет продлен "за большие провалы в работе".

Вопрос законности увольнения директора школы зависит, в том числе от условий его трудового контракта, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист, активист движения "Город наш" Арсен Магомедов. "Если есть надлежащие основания согласно заключенному контракту, то уволить его могут. Не «за провалы в работе» - это общая формулировка, нужно указать, какие конкретные нарушения дисциплинарного характера он допустил", - сказал юрист.

Директор школы Шамиль Алиев оказался недоступен для комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

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