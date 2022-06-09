Сторонники армянской оппозиции призвали Лаврова соблюдать договоренности по Нагорному Карабаху

09 июня 2022, 14:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шествие оппозиции было приурочено к визиту в Ереван главы МИД России Сергея Лаврова. Его участники выразили надежду, что Россия выполнит свои обязательства в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ и не выйдет за рамки принятых сопредседателями заявлений о судьбе Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня сторонники оппозиции провели в Ереване две протестные акции и анонсировали шествие в связи с визитом в Ереван главы МИД России Сергея Лаврова.

Сегодня утром оппозиция шествием от площади Франции направилась к зданию МИД, где была назначена встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с его российским коллегой Сергеем Лавровым, находящимся с официальным визитом в Армении в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Участники движения "Сопротивление" держали в руках государственные флаги Армении и Нагорного Карабаха, а также плакаты с надписями "Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") не может быть в составе Азербайджана", "Никол не имеет мандата переговариваться от имени армянского народа", "Никол не имеет ничего общего с Арменией", "Арцах армянский!", "Новой капитуляции не будет!" и т.д. Они также скандировали "Единение, борьба, победа!", "Мы - хозяева наше родины!", "Диаспора - Армения - Арцах!" и другие. В ходе шествия звучали национальные патриотические песни.

Вице-спикер НС от оппозиционного блока "Айастан" Ишхан Сагателян сказал, что оппозиция намерена четко заявить о том, что "действующее правительство не представляет армянский народ", а оппозиция выносит на обсуждение важные вопросы для жителей Армении.

"Переговоры, которые ведутся с действующими властями Армении за закрытыми дверями, не имеют ничего общего с насущной повесткой дня армянского народа", - отметил Сагателян. По его словам, поэтому любые договоренности с Николом Пашиняном не будут иметь никакого значения.

В ходе шествия было заявлено, что "оппозиция [собралась] на улице, чтобы в очередной раз заявить, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана".

Полиция сопровождала шествие, а перед зданием МИД и вокруг него был выстроен полицейский кордон в десятки рядов, участники акции не смогли приблизиться к министерству. На территории находился также отряд специального назначения.

Депутат парламента от блока "Айастан" Арам Вардеванян упрекнул власти в том, что "за последние четыре года [они] сделали все для того, чтобы нанести урон армяно-российским отношениям". "Мы уверены, что если эти люди не будут у власти, (...) Армения будет сильной, станет реальным гарантом безопасности Арцаха", - указал он.

Депутат от оппозиционной фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян заявил, что сегодняшнюю акцию нужно воспринимать не как протест, а дружеские требования союзников. По его словам, оппозиция не понимает, как может глава МИД союзнического государства встречаться с людьми, которые с трибуны парламента критикуют ОДКБ.

"Мы надеемся, что получим ответ, когда будут реализованы заявления и обещания Vинистерства обороны РФ в связи с событиями в Парухе в марте текущего года о том, что азербайджанские ВС будут отброшены на исходные позиции, на позиции, о которых обговорено в заявлении от 9 ноября 2020 года", - сказал депутат.

24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, а из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. Жизнь в Парухе и Храморте небезопасна, так как часть горы Караглух остается у азербайджанских военных, указали местные жители. Минобороны России 27 марта сообщило, что после переговоров Азербайджан вывел свои военные подразделения с территории в районе карабахского села Фурух (азербайджанское название села – Фаррух, армянское – Парух). Однако Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, заявив, что военные остаются на своих позициях. 9 апреля президент Нагорного Карабаха отчитался, что для обеспечения безопасности жителей двух сел на горе Караглух размещен пост российских миротворцев. Пост не является гарантией от удара со стороны Азербайджана, но дает российским миротворцам позиционное преимущество, которое имеет сдерживающую роль, считают армянские военные аналитики. Азербайджанские военные эксперты расценили его установку как результат компромисса между Россией и Азербайджаном.

Мамиджанян выразил надежду, что "единственное положение в интересах армянской стороны в заявлении от 9 ноября 2020 года - о возвращении армянских пленных - наконец, будет реализовано Азербайджаном, потому что под этим заявлением стоит подпись и президента РФ".

Он также заявил, что "надеется, что больше никогда со стороны наших союзников не будет позволено азербайджанской стороне осуществлять социальный террор в отношении арцахцев, как это было сделано зимой текущего года, когда Азербайджан отключил газ в Арцах, поступающий из Армении".

Мамиджанян также надеется, что больше не повторится и отказ армянским депутатам въехать в Нагорный Карабах. "Армяно-российское сотрудничество, закаленное войнами, когда армянский народ бок о бок воевал с русским, в том числе в Великой Отечественной войне, вечное. И если будет такая необходимость, армянский народ вновь встанет рядом с русским, и то же самое ожидаем от России", - сказал он.

Ранее армянские политологи исключили отправку войск ОДКБ в связи со спецоперацией российских военных на Украине. Договор ОДКБ не предусматривает отправку армянских солдат для помощи России в случае военного конфликта с Украиной, к тому же внимание властей Армении сейчас направлено на ситуацию в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Мамиджанян также отметил, что России на Южном Кавказе необходим надежный союзник. "Мы готовы сделать все для того, чтобы после смены власти Армения вновь стала надежным стратегическим союзником России на Южном Кавказе, как это было до 2018 года. А для этого вам нужно понять, что Никол Пашинян не может переговариваться от имени армянского народа. [Он] обещал вопрос урегулирования карабахского конфликта решить в рамках логики мадридских принципов", - обратился к Лаврову депутат.

То, что сейчас лежит на столе переговоров, как отметил Мамиджанян, ничего общего с мадридскими принципами не имеет. А переговаривается Пашинян сегодня по новым правилам, исключительно для сохранения собственной власти.

В 2006 году Минская группа подготовила ряд предложений по урегулированию конфликта, которые легли в основу так называемых Мадридских принципов, принятых в ноябре 2007 года на встрече стран-членов ОБСЕ в столице Испании. В 2009 году в рамках саммита "Большой восьмерки" президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, Франции и США – выступили с совместным заявлением, где были опубликованы обновленные принципы по урегулированию карабахского конфликта, говорится в справке "Кавказского узла" о Минской группе ОБСЕ.

"Россия неоднократно в своих разных заявлениях придавала особое значение праву наций на самоопределение. И я хочу от имени армянского народа заявить, что и Арцах имеет право самоопределиться так же, как все остальные нации. И мы надеемся, что Россия как сопредседатель МГ ОБСЕ будет привержена пяти заявлениям сопредседателей. Мы ожидаем от РФ ровно то, о чем в свое время договорились. И сегодня мы заявляем, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана", - заключил депутат.

Затем участники шествия вернулись на площадь Франции и анонсировали митинг сегодня вечером.

Напомним, возмущение в Армении вызвало заявление Пашиняна, сделанное им 13 апреля. Премьер тогда допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. Акции неповиновения проводятся с 25 апреля.

У оппозиции в Армении нет революционного потенциала, а из-за связей с прежней и нынешней властью не удалось добиться широкой общественной поддержки, заявили "Кавказскому узлу" политологи Сурен Суренянц и Армен Варданян. Вопрос власти в Армении зависит от исхода противостояния Запада с Россией, уверена политобозреватель Наира Айрумян.

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