Пользователи сети встретили иронией слова Делимханова о сроках спецоперации

09 июня 2022, 13:05

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Спецоперация на Украине может быть завершена до конца года, предположил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. О сроках окончания спецоперации может говорить только президент, указали некоторые пользователи интернета, другие сочли затянутым названный Делимхановым срок.

Как информировал "Кавказский узел", 7 июня комиссия Госдумы по регламенту опубликовала проект постановления о назначении депутата от Чечни Адама Делимханова первым заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Делимханов находится на Украине. 14 марта Кадыров опубликовал видео, на котором депутат Госдумы от Чечни обсуждает с вооруженными чеченскими силовиками карту местности. 26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Делимханову звания Героя России.

7 июня Госдума на пленарном заседании приняла постановление об избрании Делимханова первым замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, информировал ТАСС.

По мнению депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова спецоперация российских войск на Украине может быть завершена до конца 2022 года. "Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет", – привело сегодня РИА "Новости" ответ Делимханова на вопрос, может ли операция завершиться до конца текущего года.

Однако Делимханов подчеркнул, что пока говорить об окончании спецоперации рано. "Там еще остается сегодняшний режим во главе с <…> Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть", – подчеркнул Делимханов.

Публикация с предположением Делимханова, что спецоперация на Украине может быть завершена до конца текущего года, была размещена сегодня в соцсети "ВКонтакте" в паблике издания "РБК", на который подписаны более 851 тысячи пользователей. К 13.00 мск эта запись набрала 28 отметок с реакцией пользователей и 53 комментария. Большая часть их авторов отреагировала иронично.

"Вообще-то в России всё [президент] решает, а что у него на уме, никому не известно", – написал пользователь с ником Артем Артем. "[Спецоперация] будет продолжаться до конца года?!" – удивился Юрий Романов.

"Делимханов: надеемся, что спецоперация закончится к концу этого года. Киев за три дня. До конца года", – написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" пользователь Varuna Teritonis.

Запись о том, что Делимханов допустил завершение спецоперации до конца текущего года была также размещена в Telegram-канале "Что там у дагестанцеV". К 13.00 мск публикация набрала 10 отметок с реакцией пользователей и 15 комментариев. Большая часть их авторов также отреагировала иронией.

"Лучше бы сегодня или завтра, до конца года, полгода – м-да, уж", – отметил пользователь с ником Yoel Romeo.

"К концу какого года?" – спросил Абдул Омаров. "Так долго", – считает Ройстон Блейк. "Очень долго, однако, затянулось", – высказал схожее мнение Дмитрий.

Напомним, 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов опубликовал на своей странице в Instagram* ролик, на кадрах которого пригрозил расправой семье Янгулбаевых, а также пообещал наказать тех, кто выполнит перевод этих его слов с чеченского языка на русский. Аналитики расценили тогда обещание Делимханова отрезать головы как угрозу убийством, в кавказоведы призвали власти России отреагировать на эти слова Делимханова. Также правозащитники тогда высказали мнение, что в России "культивируется вседозволенность чеченских властей".

Новости о преследовании семьи Янгулбаевых, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".

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