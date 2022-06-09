Люди эвакуированы из шести судов в Ростовской области

09 июня 2022, 12:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Посетители, персонал и участники заседаний были эвакуированы сегодня в пяти судах в Ростове-на-Дону после сообщений о минировании. После информации о бомбе был эвакуирован также Таганрогский горсуд, сообщила пресс-служба судов по Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ростовской области регулярно происходят эвакуации учреждений из-за получения сообщений о минировании. Так 17 января ученики пяти школ в Ростове-на-Дону были эвакуированы после сообщений о бомбах. А 10 мая сотрудники администрации Кисловодска были эвакуированы после того, как в мэрию поступило сообщение о минировании.

Сообщение и минировании поступили в пять судов Ростова-на-Дону: Кировский, Пролетарский, Советский, Первомайский, Ворошиловский. "Представителям спецслужб о сообщениях оповещены, ими предприняты необходимые меры", – привел сегодня "Блокнот Ростов-на-Дону" сообщение пресс-службы.

Помимо судов в Ростове-на-Дону был также эвакуирован Таганрогский горсуд, информировал сегодня 1rnd.ru.

Некоторые заседания из-за происшествия пришлось отложить. Часть зданий судов еще обследуют специалисты на наличие взрывоопасных предметов, сообщил сегодня Rostov.ru.

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