Приготовление шаурмы. Фото pixabay.com

09 июня 2022, 11:46

Посетители ресторана госпитализированы в Азербайджане после отравления

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Десять посетителей ресторана в Шамкирском районе госпитализированы с диагнозом "пищевое отравление". Агентство пищевой безопасности Азербайджана отчиталось о начале проверки инцидента.

Все пострадавшие ели донеры (шаурму) в одном из местных ресторанов. Они помещены в Центральную Шамкирскую районную больницу. Их состояние оценивается как стабильное, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделения (ОУТМП).

"Гражданам оказана необходимая скорая медицинская помощь и в настоящее время их состояние стабильное. После завершения соответствующих обследований в течение сегодняшнего дня все указанные лица будут отпущены на амбулаторное лечение", - сказали в ОУТМП.

В Агентстве пищевой безопасности корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что специалистами ведомства и других профильных структур начато расследование причин происшествия.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле 15 человек отравились на сборах в Азербайджане. Спортсмены, проходившие учебно-тренировочные сборы в Гёйгёльском олимпийском комплексе, обратились в центральную районную больницу с жалобами на тошноту, рвоту и высокую температуру. После оказания первичной медицинской помощи их выписали из лечебного учреждения.

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Примечание:

"Пять человек умерли от отравления газом в Баку", "Санитарная обработка улиц начата после массового отравления в Буйнакске", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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