Посетители ресторана госпитализированы в Азербайджане после отравления

09 июня 2022, 11:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Десять посетителей ресторана в Шамкирском районе госпитализированы с диагнозом "пищевое отравление". Агентство пищевой безопасности Азербайджана отчиталось о начале проверки инцидента.

Все пострадавшие ели донеры (шаурму) в одном из местных ресторанов. Они помещены в Центральную Шамкирскую районную больницу. Их состояние оценивается как стабильное, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделения (ОУТМП).

"Гражданам оказана необходимая скорая медицинская помощь и в настоящее время их состояние стабильное. После завершения соответствующих обследований в течение сегодняшнего дня все указанные лица будут отпущены на амбулаторное лечение", - сказали в ОУТМП.

В Агентстве пищевой безопасности корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что специалистами ведомства и других профильных структур начато расследование причин происшествия.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле 15 человек отравились на сборах в Азербайджане. Спортсмены, проходившие учебно-тренировочные сборы в Гёйгёльском олимпийском комплексе, обратились в центральную районную больницу с жалобами на тошноту, рвоту и высокую температуру. После оказания первичной медицинской помощи их выписали из лечебного учреждения.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.